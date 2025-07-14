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 | Erdem Avsar

LGS 1. ve 2. nakil tarihleri ne zaman? Lise nakil süreci başladı mı?

2025 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil yaptıracak öğrenci ve veliler nakil tarihlerini araştırmaya koyuldu.

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LGS 1. ve 2. nakil tarihleri ne zaman? Lise nakil süreci başladı mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 18:08

’nın açıkladığı 2025 nakil takvimi doğrultusunda 1. ve 2. nakil döneminde yapmak isteyen adaylar, başvurularını üzerinden yapabilecek.

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler de nakil işlemlerini sorgulamaya başladı.

LGS 1. ve 2. nakil tarihleri ne zaman? Lise nakil süreci başladı mı?

LGS 1. NAKİL TARİHİ NE ZAMAN?

14 ile 24 Temmuz tarihlerinde tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci de belli oldu.

Bu kapsamda 1. nakil tercih başvuruları 4 ile 6 Ağustos tarihlerine alınacak.

Nakil sonuçları ise 8 Ağustos'ta duyurulacak.

LGS 1. ve 2. nakil tarihleri ne zaman? Lise nakil süreci başladı mı?

LGS 2. NAKİL TARİHİ NE ZAMAN?

2. nakil başvuruları da 8 ile 12 Ağustos'ta alınacak ve 14 Ağustos'ta sonuçlar kesinleşecek.

Öte yandan hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvurusu alınacak.

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#milli eğitim bakanlığı
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