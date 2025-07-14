LGS 1. ve 2. nakil tarihleri ne zaman? Lise nakil süreci başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025 LGS nakil takvimi doğrultusunda 1. ve 2. nakil döneminde tercih yapmak isteyen adaylar, başvurularını e-Okul üzerinden yapabilecek.

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler de nakil işlemlerini sorgulamaya başladı.

LGS 1. NAKİL TARİHİ NE ZAMAN?

14 ile 24 Temmuz tarihlerinde tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci de belli oldu.

Bu kapsamda 1. nakil tercih başvuruları 4 ile 6 Ağustos tarihlerine alınacak.

Nakil sonuçları ise 8 Ağustos'ta duyurulacak.

LGS 2. NAKİL TARİHİ NE ZAMAN?

2. nakil başvuruları da 8 ile 12 Ağustos'ta alınacak ve 14 Ağustos'ta sonuçlar kesinleşecek.

Öte yandan hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvurusu alınacak.