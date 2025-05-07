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 | Bengül Arıca

Lise eğitimi değişiyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattı! İşte masadaki 3 model

Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir gündemde olan 4 yıllık zorunlu lise eğitimiyle ilgili bir çalışma başlattı. Masaya 3 model yatırıldı. Amaç ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi. Yeni modelin detayları Kabine’de değerlendirilecek. İşte detaylar...

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Lise eğitimi değişiyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattı! İşte masadaki 3 model
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 09:23

Eğitim sisteminde yeni bir değişikliğe gidiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 4 yıllık zorunlu lise eğitimi modeline esneklik getirilmesi konusunda çalışmalara başladı. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler, yapay zeka ile eğitim teknolojilerinin dönüşümü, özellikle lise kademesinde okullaşma oranlarının artması, okul dışında eğitim imkanlarının artışı, eğitim istihdam bağının kurulamaması zorunlu eğitim süresinin yeniden tartışılmasına neden oldu.

BAKANLIIK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitimin son 2+2 yılına, yani lise 3 ve 4'üncü sınıf zorunlu eğitime daha esnek bir model getirmek için MEB'in çalışmalara başladığı öğrenildi. Yapılacak değişikliklerle, eğitimi şekillendiren ve baskılayan merkezi sınavların etkisini azaltmak hedefleniyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne bu yıl itibarıyla 1,5 ve 9'uncu sınıflarda geçen MEB, tartışmalar ışığında eğitimcilerin görüş ve önerilerini alarak, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyen, öğrenci merkezli modern ve esnek bir lise eğitimi için eğitim süreçlerinde bazı iyileştirme ve zenginleştirme çalışmaları yapması bekleniyor.

Lise eğitimi değişiyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattı! İşte masadaki 3 model

İŞTE MASADAKİ 3 MODEL

Saha çalışmalarının, sivil toplum örgütleri, dernekler ve konun uzmanları tarafından verilen öneri ve görüşler doğrultusunda MEB'in masasında şu modeller yer alıyor:

3+1 MODELİ: Lise eğitiminin "3+1" olması ve ilk 3 yılın zorunlu eğitim kapsamında, son 12'nci sınıfın ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak yapılandırılması, lise eğitiminin 3 yıla düşürülmesi ve bunun sonunda öğrencilere diploma verilmesi.
2+2 MODELİ: Bu modelde, 10'uncu sınıfı yani ilk 2 yılı bitiren öğrencilere lise diploması verilecek, akademik anlamda ilerlemek isteyenler lise eğitimine devam edecek ve 2 yıl daha eğitim alacak.
YAŞ MODELİ: Lise eğitiminde zorunlu eğitimini yaş temelli olarak yapılandırılması da öneriler arasında yer alıyor. Burada 16 yaşını bitirenlerin zorunlu eğitimden çıkarılması öneriliyor. Diğer bir öneri ise lise eğitiminin bütünüyle zorunluluktan çıkarılması.

Lise eğitimi değişiyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattı! İşte masadaki 3 model

NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Eğitim uzmanları akademik başarı düzeyi görece düşük ancak zorunlu eğitim nedeniyle okula devam etmek durumunda kalan öğrencilerin diğer öğrencilerin de akademik başarısızlığına neden olduğunu, disiplin olayları, devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terk oranlarının da bu nedenle artığını belirtiyor. Zorunlu eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin yoğun olarak açık liseye geçiş yaptığını kaydeden uzmanlar, zorunlu eğitim süresinin tartışmaya açılmasını ve Bakanlığın tartışmaları yakından takip ederek teşvik etmesini olumlu karşıladıklarını ifade etti.

KABİNEYE SUNULACAK

Lise eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında da sunulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir TV programında şu açıklamayı yapmıştı:
''Özellikle yükseköğretime erişimin yaygınlaşmasıyla beraber çok sayıda öğrenci ortaöğretimi müteakip yükseköğretime gidiyor ve otomatikman sanki zorunlu eğitim 16 yıla çıkmış gibi algılanıyor. Bu bir taraftan pozitif, ama bir taraftan da bilhassa mesleki ve teknik eğitim anlamında bizi sanayi, ticaret ve bu anlamda hizmet sektörü nitelikle eleman bulamamak konusunda bizi eleştirmeye başladılar. Böyle olunca biz de bu hani kamuoyunda böyle bir talep gelirse bu tartışılabilir dedik. Ortaya çıkan formüller var. Biz Bakanlık olarak bütün bu tartışmaları titizlikle takip ediyoruz. Bunların içerisinden süzülecek, üzerinde uzlaşılmış konular olursa bunları alıp siyasi mekanizmalarla, Sayın Cumhurbaşkanımızla Kabine'de istişare ederiz''

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