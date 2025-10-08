Menü Kapat
16°
Lise kaç yılda bitecek? Masadaki formüller için Bakan Tekin noktayı koydu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in liselerin mezuniyet süresiyle ilgili çalışma yaptıklarına ilişkin açıklaması sonrası sosyal medyada formüller konuşulmaya başlandı. Medyada yer alan formül haberlerini yalanlayan Bakan Tekin tartışmalarla ilgili konuştu.

, medyaya yansıyan liselerin süreleriyle ilgili formül haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Bakan Tekin liselerin yıl süresiyle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ancak bu konuda rakam söylemediklerini vurguladı.

Lise kaç yılda bitecek? Masadaki formüller için Bakan Tekin noktayı koydu

BAKAN TEKİN KİTABINI İMZALADI

Bakan Tekin, ATO Congresium'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Fuardaki stantları dolaşan Tekin, buradaki öğrencilerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
Fuarda düzenlenen etkinlikte, kendi yazdığı "Türk Siyasal Hayatı" ve "Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet-Yeni Osmanlılar'da Demokrasi Tartışmaları" kitaplarını imzalayan Tekin, yayınevinin standı önünde imza almak için sıra bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Lise kaç yılda bitecek? Masadaki formüller için Bakan Tekin noktayı koydu

EĞİTİM SÜRESİNİN DÜŞMESİNDE "ÇOCUK İŞÇİ" TARTIŞMASI


Etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, muhalefetin "çocuk işçilerin sayısının artması ve kız çocuklarının eğitiminin ertelenmesi" eleştirilerine yönelik değerlendirmede bulundu.
Söz konusu eleştirileri yapanların iyi niyetli olmadığını dile getiren Tekin, siyasi partilerin, özellikle ana muhalefet partisi genel başkanının, toplumda doğruyu, gerçeği, demokrasiyi ve hukuk devletini konsolide etmek için eğitimci rolü üstlenmesi gerektiğini belirtti.
Çocuk işçiliğini teşvik edecek hiçbir söylemde bulunmadıklarını bildiren Tekin, şunları kaydetti:
"Biz çocuklarımızın hayata bir an önce atılabilecek düzeyde, yaşamdan kopmadan, yaşamın ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmalarını istiyoruz. Bunun için de eğitim öğretim müfredatımızı zaten revize etmiştik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana omurgası beceri üzerine bir müfredat olması. Bu yüzden muhalefete böyle boş konuşmalar, kendi pozisyonlarını, kendi meşruiyetlerini gölgeleyecek tartışmalar yerine gerçek şeylere odaklanmalarını tavsiye ediyorum."

Lise kaç yılda bitecek? Masadaki formüller için Bakan Tekin noktayı koydu

2 FORMÜL 5 FORMÜL ŞEKLİNDE HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİK


Bakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine yönelik tartışmalarla ilgili, "Biz '2 formül, 5 formül' şeklinde hiçbir şey söylemedik. Biz sadece bir şeyi arzu ediyoruz, çocuklarımız dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha erken yaşlarda eğitim öğretim süreçlerini tamamlasınlar ve normal hayatın içerisine, toplumsal hayata dahil olsunlar." açıklamasında bulundu.
Bu konuya yönelik önerilerinin olduğunu belirten Tekin, bunların Kabine Toplantısı'nda ve TBMM'de tartışılacağını söyledi.
Tekin, "Biz hiçbir yerde '2 formül var, 5 formül var, 3 formül var' böyle ifadeleri hiçbir yerde kullanmadık. Bu söylenenleri nereden üretiyorlar? Akşam bir yalan uyduruyorlar, sabah kendileri inanıyorlar. İnandıkları yalan üzerinden de yorum yapıyorlar. Sonra da ben 'abur cubur adam' dediğim zaman kızıyorlar. Yani gerçekten ne konuştuklarını anlamıyorum. Ya okuma yazmaları yok ya dinlemeye, anlamaya tahammülleri yok." ifadelerini kullandı.
Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Söylediğimiz şey şu, 'çocuklarımızın yükseköğretimle beraber hayata atılmaları için 25-26 yaş bandı çok geç, daha erken yaşlara çekebilir miyiz.' Buradaki mücadele, tartışmamız bu."

