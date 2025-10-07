ÖSYM duyurdu! ALES başvuruları başladı

ALES başvuruları başladı. ÖSYM sınav takvimine göre ALES 3 sınav başvurusu 7 Ekim itibariyle yapılacak. Yüksek lisans ve doktora programlarına girişte büyük önem taşıyan ALES/3 sınavı ise kasım ayında gerçekleşecek. İşte, 2025 ALES sınav tarihi ve başvuru ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek.

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/3 başvuruları 07 Ekim - 14 Ekim 2025 tarihleri aralığında alınmaya başlandı.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

ALES BAŞVURU EKRANI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3), 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacaktır.

Adaylar, başvurularını 7 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-ALES/3 Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."