14°
Eğitim
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

ÖSYM duyurdu! ALES başvuruları başladı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 23 Kasım’da uygulanacak ALES için başvuruların başladığını duyurdu. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ais.osym.gov.tr veya mobil uygulama üzerinden yapabiliyor. İşte başvuru ekranı...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 10:24

başvuruları başladı. sınav takvimine göre ALES 3 sınav başvurusu 7 Ekim itibariyle yapılacak. ve doktora programlarına girişte büyük önem taşıyan ALES/3 sınavı ise kasım ayında gerçekleşecek. İşte, 2025 ALES sınav tarihi ve başvuru ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek.

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/3 başvuruları 07 Ekim - 14 Ekim 2025 tarihleri aralığında alınmaya başlandı.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

ALES BAŞVURU EKRANI

ALES BAŞVURU EKRANI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3), 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 7 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-ALES/3 Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ek tercih kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor? ÖSYM ek tercih elektronik kayıt tarihlerini duyurdu
ALES 3 ne zaman? ÖSYM başvuru tarihini duyurdu
ETİKETLER
#ösym
#Yüksek lisans
#ales
#Doktora Git
#Ales Başvuruları
#Ales Tarihi
#Eğitim
