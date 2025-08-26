ALES 3 ne zaman? ÖSYM başvuru tarihini duyurdu

Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce adayın girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda 3 kez gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 2 kez gerçekleştirilen ALES sınavının 3'üncüsünün ne zaman yapılacağı gündeme geldi.

Sınava girmek isteyen adaylar tarafından ALES 3 ne zaman, başvuruları ne zaman başlıyor gibi sorular araştırılıyor.

ALES 3 NE ZAMAN 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan bilgilere göre ALES 3 bu yıl 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre ALES 3 başvuruları 7-14 Ekim 2025 tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular ise 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Geç başvuru tarihinde adaylardan yüzde 50 daha fazla sınav ücreti alınacağı tahmin ediliyor.

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulamadan, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirebilecekler.