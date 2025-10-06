Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ek tercih kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor? ÖSYM ek tercih elektronik kayıt tarihlerini duyurdu

ÖSYM bugün YKS ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Açıklamaya göre ek tercih kayıtlarının ne zaman başlayacağı da belli oldu. 2 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınav sonuçlarının ardından ek tercih dönemi başlamıştı. Elektronik kayıtlar önümüzdeki günlerde başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ek tercih kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor? ÖSYM ek tercih elektronik kayıt tarihlerini duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 17:10

sınavına katılan ve herhangi bir programa kayıt olmayı hak kazanamayan adaylar yapmıştı. 6 Ekim'de açıklanan sonuçlara göre hak kazanan adaylar belli oldu.

EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Bugün ÖSYM, "Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir." ifadeleri ile ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların ardından kayıt işlemleri başlayacak. Adaylar, 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Ek tercih kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor? ÖSYM ek tercih elektronik kayıt tarihlerini duyurdu

EK TERCİH ELEKTRONİK KAYIT NE ZAMAN?

Bugün yapılan duyuruya göre elektronik kayıtlar 10-12 Ekim aralığında alınırken normal kayıtlar 10-17 Ekim 2025 tarihleri aralığında alınacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır."

Ek tercih kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor? ÖSYM ek tercih elektronik kayıt tarihlerini duyurdu

EK TERCİHTE ELEKTRONİK KAYIT YETERLİ Mİ?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamadaki tarihlerde elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların okula giderek herhangi bir işlem yapması gerekmiyor. Kayıt işlemini online olarak tamamladıktan sonra belirlenen tarihlerde okulunuzun istediği belgeleri götürmelisiniz. Elektronik kayıt yaparken "Kaydınız tamamlanmıştır" ibaresini görmeden ekranınızı kapatmayınız.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
YKS 3. ek tercih olacak mı, var mı? 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ETİKETLER
#yks
#yerleştirme sonuçları
#ek tercih
#Elektronik Kayıt
#Kayıt Başlangıcı
#Kayıt Bitiş Tarihi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.