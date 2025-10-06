Ek tercih kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor? ÖSYM ek tercih elektronik kayıt tarihlerini duyurdu

YKS sınavına katılan ve herhangi bir programa kayıt olmayı hak kazanamayan adaylar ek tercih yapmıştı. 6 Ekim'de açıklanan sonuçlara göre hak kazanan adaylar belli oldu.

EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Bugün ÖSYM, "Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir." ifadeleri ile ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların ardından kayıt işlemleri başlayacak. Adaylar, 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

EK TERCİH ELEKTRONİK KAYIT NE ZAMAN?

Bugün yapılan duyuruya göre elektronik kayıtlar 10-12 Ekim aralığında alınırken normal kayıtlar 10-17 Ekim 2025 tarihleri aralığında alınacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır."

EK TERCİHTE ELEKTRONİK KAYIT YETERLİ Mİ?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamadaki tarihlerde elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların okula giderek herhangi bir işlem yapması gerekmiyor. Kayıt işlemini online olarak tamamladıktan sonra belirlenen tarihlerde okulunuzun istediği belgeleri götürmelisiniz. Elektronik kayıt yaparken "Kaydınız tamamlanmıştır" ibaresini görmeden ekranınızı kapatmayınız.