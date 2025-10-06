Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

YKS 3. ek tercih olacak mı, var mı? 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS ek yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Adaylar ise YKS 3. ek tercih olacak mı araştırmasına başladı. 6 Ekim Pazartesi günü ek yerleştirme tercih sonuçları duyuruldu. Gözler 3. ek tercih ihtimalinde.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 16:50

Bu yıl 2 milyondan fazla kişinin başvurduğu sınavında sonuçları açıklandı. Bir programa kayıt olmaya hak kazanamayanlar yaparken bugün sonuçlar belli oldu.

YKS 3. TERCİH OLACAK MI 2025?

YKS sınavına katılan adaylar ek tercih sonrasında yerleştirme sonuçlarını bekliyordu. Bugün açıklanan sonuçların ardından 3. ek yerleştirme olma ihtimali araştırıldı. Şu ana kadar tarafından herhangi bir duyuru bulunmazken 3. ek tercih ihtimali bulunmuyor. ÖSYM, "Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir." ifadeleri ile sonuçların açıklandığını duyurdu.

YKS 3. ek tercih olacak mı, var mı? 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS 3. EK TERCİH VAR MI?

ÖSYM tarafından şu an için 3. ek yerleştirme hakkında bilgilendirme yapılmadı. Buna göre 3. yerleştirme bu sene uygulanmayacak. Sınava katılan adaylar ek yerleştirme ile programa kayıt olma hakkı elde etti. Ek yerleştirme sonuçları ise bugün açıklandı.

YKS 3. ek tercih olacak mı, var mı? 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS 3. EK TERCİH NE ZAMAN 2025?

2025 yılında 2 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavında sonuçlar açıklandı. Ek yerleştirmelerde bir programa kayıt olmaya hak kazanamayan öğrenciler ise 3. yerleştirme olup olmayacağını gündeme taşıdı. ÖSYM son dakika duyurularına göre bu yıl 3. ek tercih kararı bulunmuyor.

