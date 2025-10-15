Hamas: Tüm cenazeleri teslim ettik

Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları, daha önce yaptığı açıklamada iki İsrailli rehinenin daha cenazelerinin teslim edileceğini bildirmişti. Açıklamada, "Rehine takası anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nde iki rehinenin daha cenazelerini saat 22:00'de [19:00 GMT] teslim etmeye karar verdik," ifadeleri kullanılmıştı. Bugün son teslimatın ardından tüm rehinelerin ve cenazelerin teslimatının tamamlandığı belirtildi.

Hamas, "Anlaşmaya bağlı kalarak, elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor" açıklamasını yaptı.

İŞKENCE VE İNFAZ İZLERİ İDDİASI

Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail tarafından teslim edilen 45 Filistinlinin cenazesinde, işkence ve infaz izlerine rastlandığı iddiaları gündeme geldi.