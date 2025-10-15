Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Tavuk çiftliğinde yangın: Köylüler seferber oldu!

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Bulanık Köyü'nde, 10 günlük civcivlerin bulunduğu 30 bin kapasiteli tavuk kümesinin dış bölümünde başlayan yangın, çiftlik çalışanları ve köylülerin anında müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
23:01
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
23:12

’nun ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde çıkan kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Bulanık Köyü sınırları içerisinde 30 bin adetlik kapasiteye sahip Hüseyin Namdar’a ait tavuk kümesinin dış bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Civcivlerin 10 günlük olduğu öğrenilen kümesten dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar ve köydeki vatandaşlar hemen yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü sevk edildi.

Tavuk çiftliğinde yangın: Köylüler seferber oldu!

Köylülerin de desteğiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınanak söndürüldü. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

#yangın
#yangın
#bolu
#mudurnu
#Tavuk Çiftliği
#Hayvan Yangını
#Itfaiye Müdahalesi
#Yaşam
