Maçlar ne zaman başlıyor? Süper Lig 9. hafta maçları ile devam ediyor

Süper Lig’de 9. haftanın maç programı belli oldu. Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlere dolu dolu bir hafta sonu yaşatacak.

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig’in 9. haftası, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 14.30’da oynanacak Konyaspor Kocaelispor maçıyla başlayacak. Günün devamında saat 17.00’de iki karşılaşma birden oynanacak. Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği’ni, Rizespor ise evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Cumartesi gününün son mücadelesi ise saat 20.00’de başlayacak olan Başakşehir Galatasaray karşılaşması olacak.

Pazar günü program, saat 14.30’daki Kayserispor Samsunspor mücadelesiyle devam edecek. Ardından saat 17.00’de Alanyaspor Göztepe ve Gaziantep FK Antalyaspor maçları oynanacak. Günün son karşılaşmaları ise saat 20.00’de başlayacak. Fenerbahçe, Karagümrük’ü konuk edecek. Eyüpspor ise Kasımpaşa’yı konuk edecek.

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Bu maç, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak.

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, Pazar gününün en geç saatte oynanacak maçlarından biri olacak. Aynı saatte Eyüpspor ile Kasımpaşa da karşı karşıya gelecek. Böylece Süper Lig’de 9. haftanın son karşılaşmaları Pazar günü saat 20.00’de tamamlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele saat 17.00’de başlayacak. Beşiktaş Park’ta oynanacak maç, Cumartesi günü oynanacak üç maçtan biri olacak.

SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇLARI

18 Ekim 2025 Cumartesi

14.30: Konyaspor - Kocaelispor

17.00: Beşiktaş - Gençlerbirliği

17.00: Rizespor - Trabzonspor

20.00: Başakşehir - Galatasaray

19 Ekim 2025 Pazar

14.30: Kayserispor - Samsunspor

17.00: Alanyaspor - Göztepe

17.00: Gaziantep FK - Antalyaspor

20.00: Fenerbahçe - Karagümrük

20.00: Eyüpspor - Kasımpaşa