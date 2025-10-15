Maçlar ne zaman başlıyor? Süper Lig 9. hafta maçları ile devam ediyor

Kategoriler
Süper Lig’de 9. haftanın maç programı belli oldu. Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlere dolu dolu bir hafta sonu yaşatacak.
Süper Lig’in 9. haftası, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 14.30’da oynanacak Konyaspor Kocaelispor maçıyla başlayacak. Günün devamında saat 17.00’de iki karşılaşma birden oynanacak. Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği’ni, Rizespor ise evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Cumartesi gününün son mücadelesi ise saat 20.00’de başlayacak olan Başakşehir Galatasaray karşılaşması olacak.
Pazar günü program, saat 14.30’daki Kayserispor Samsunspor mücadelesiyle devam edecek. Ardından saat 17.00’de Alanyaspor Göztepe ve Gaziantep FK Antalyaspor maçları oynanacak. Günün son karşılaşmaları ise saat 20.00’de başlayacak. Fenerbahçe, Karagümrük’ü konuk edecek. Eyüpspor ise Kasımpaşa’yı konuk edecek.
Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Bu maç, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, Pazar gününün en geç saatte oynanacak maçlarından biri olacak. Aynı saatte Eyüpspor ile Kasımpaşa da karşı karşıya gelecek. Böylece Süper Lig’de 9. haftanın son karşılaşmaları Pazar günü saat 20.00’de tamamlanacak.
Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele saat 17.00’de başlayacak. Beşiktaş Park’ta oynanacak maç, Cumartesi günü oynanacak üç maçtan biri olacak.
18 Ekim 2025 Cumartesi
14.30: Konyaspor - Kocaelispor
17.00: Beşiktaş - Gençlerbirliği
17.00: Rizespor - Trabzonspor
20.00: Başakşehir - Galatasaray
19 Ekim 2025 Pazar
14.30: Kayserispor - Samsunspor
17.00: Alanyaspor - Göztepe
17.00: Gaziantep FK - Antalyaspor
20.00: Fenerbahçe - Karagümrük
20.00: Eyüpspor - Kasımpaşa