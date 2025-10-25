İstanbul görüşmeleri sürerken Pakistan'dan Afganistan'a gözdağı: Anlaşamazsak savaşırız

Karşılıklı saldırılarla savaşın eşiğine gelen Afganistan ile Pakistan arasında görüşmelerin ikinci turu bugün İstanbul'da başladı.

Kritik görüşmelerde amaç, 19 Ekim'de Doha'da varılan ateşkesi uzun vadede uygulamaya koyacak bir mekanizma geliştirmek.

İKİ ÜLKE BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

İslamabad yönetimi, Kabil'i Pakistan ordusunu hedef alan militanlara ev sahipliği yapmakla suçluyor. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise söz konusu suçlamayı reddederek Pakistan'ın askeri operasyonlarının Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini söylüyor.

"ANLAŞMA OLMAZSA SAVAŞA GİRME SEÇENEĞİMİZ VAR"

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Afganistan ile yürütülen görüşmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Asif, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Afganistan ile ateşkese varılmasından bu yana geçen 5 günde herhangi bir olay yaşanmadığını, her iki tarafın da ateşkese uyduğunu söyledi.

Asif, Afganistan ile İstanbul'daki ikinci görüşmeye ilişkin "Anlaşma olmazsa onlarla açık bir savaşa girme seçeneğimiz var. Ama barış istediklerini gördüm" ifadelerini kullandı.