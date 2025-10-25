Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İstanbul görüşmeleri sürerken Pakistan'dan Afganistan'a gözdağı: Anlaşamazsak savaşırız

Afganistan ile Pakistan arasında bir süre devam eden ve Türkiye ile Katar'ın araya girmesiyle sona eren saldırıların ardından ülkeler arasındaki ikinci tur görüşmeleri İstanbul'da başladı. Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asif ise adeta Afganistan'a gözdağı verircesine "Anlaşamazsak savaş seçeneğimiz var ama barış istediklerini gördüm." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul görüşmeleri sürerken Pakistan'dan Afganistan'a gözdağı: Anlaşamazsak savaşırız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 19:38

Karşılıklı saldırılarla savaşın eşiğine gelen ile arasında görüşmelerin ikinci turu bugün İstanbul'da başladı.

Kritik görüşmelerde amaç, 19 Ekim'de Doha'da varılan ateşkesi uzun vadede uygulamaya koyacak bir mekanizma geliştirmek.

İstanbul görüşmeleri sürerken Pakistan'dan Afganistan'a gözdağı: Anlaşamazsak savaşırız

İKİ ÜLKE BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

İslamabad yönetimi, Kabil'i Pakistan ordusunu hedef alan militanlara ev sahipliği yapmakla suçluyor. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise söz konusu suçlamayı reddederek Pakistan'ın askeri operasyonlarının Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini söylüyor.

İstanbul görüşmeleri sürerken Pakistan'dan Afganistan'a gözdağı: Anlaşamazsak savaşırız

"ANLAŞMA OLMAZSA SAVAŞA GİRME SEÇENEĞİMİZ VAR"

Pakistan Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Afganistan ile yürütülen görüşmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Asif, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Afganistan ile ateşkese varılmasından bu yana geçen 5 günde herhangi bir olay yaşanmadığını, her iki tarafın da ateşkese uyduğunu söyledi.

İstanbul görüşmeleri sürerken Pakistan'dan Afganistan'a gözdağı: Anlaşamazsak savaşırız

Asif, Afganistan ile İstanbul'daki ikinci görüşmeye ilişkin "Anlaşma olmazsa onlarla açık bir savaşa girme seçeneğimiz var. Ama barış istediklerini gördüm" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pakistan ile Afganistan arasında şiddetli çatışma: Ağır kayıplar var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye ve Katar devreye girdi: Afganistan-Pakistan çatışmaları son buldu
ETİKETLER
#pakistan
#savaş
#ateşkes
#diplomasi
#afganistan
#istihbarat
#savunma
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.