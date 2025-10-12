Menü Kapat
Dünya
 Selahattin Demirel

Pakistan ile Afganistan arasında şiddetli çatışma: Ağır kayıplar var

Afganistan'daki Taliban kuvvetleri Pakistan'ın askeri karakollarına saldırılar düzenledi. Pakistan da bu saldırılara karşı güçlü bir karşılık verirken resmi kaynaklar, Taliban güçlerinin ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

Pakistanlı güvenlik kaynaklarına göre, Afgan güçlerinin sınır karakollarına yönelik nedeni açıklanamayan saldırılar düzenlemesinin ardından Pakistan ordusu güçlü bir şekilde karşılık verdi.

"TALİBAN AĞIR KAYIPLAR VERDİ"

Pakistanlı yetkililer, Pakistan ordusunun sınırdaki teyakkuz halindeki birliklerinin saldırı noktalarını etkili şekilde hedef aldığını ve birçok Taliban mevzisine ciddi hasar verildiğini bildirdi.

Pakistan ile Afganistan arasında şiddetli çatışma: Ağır kayıplar var

Açıklamada, çok sayıda Afgan karakolunun ve militan gruplarının ağır kayıplar verdiği aktarıldı. Yetkililer, ordusunun çok sayıda Afgan mevzisini hedef aldığını, bunların bir kısmını imha ettiğini ve Taliban ile Afgan birliklerine ağır zayiat verdirdiğini ekledi. Çatışmalar sırasında Taliban savaşçılarının bazı karakolları ve cesetleri geride bırakarak bölgeden kaçtığı iddia edildi.

"HİNDİSTAN GİBİ LAYIK OLDUĞU CEVABI ALACAK"

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ", kan ve ateşten bir oyun oynuyor. Bu oyunun ipleri ise ebedi düşmanımızın ellerinde. Afgan güçlerinin sivil yerleşimlere ateş açması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak, böylece Pakistan'a kötü niyetle bakmaya bir daha cesaret edemeyecek" ifadelerini kullandı.

Pakistan ile Afganistan arasında şiddetli çatışma: Ağır kayıplar var

TALİBAN: KARAKOLLARA AĞIR SİLAHLI SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Taliban yetkililerinden yapılan açıklamalarda da çatışmalar teyit edildi. Taliban askeri kanadından yapılan açıklamada, Pakistan'ın hava saldırılarına misilleme olarak, doğu sınırındaki Taliban güçlerinin çeşitli bölgelerdeki Pakistan sınır karakollarına yönelik ağır silahlı saldırılar düzenlediği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Perşembe günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve ülkenin güneydoğusunda iki ayrı patlama meydana gelmiş, dün ise Taliban yönetimindeki Afganistan Savunma Bakanlığı, saldırılardan Pakistan'ı sorumlu tutarak bu eylemlerin Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini iddia etmişti. Pakistan yönetimi ise suçlamaları reddetmiş ve Afgan hükümetine "Pakistan Talibanı" olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) grubunun militanlarını topraklarında barındırmayı bırakması çağrısında bulunmuştu.

GERİLİM NE ZAMAN BAŞLADI?

İslamabad ve Kabil arasındaki gerginlik, Afgan hükümetinin, Pakistan topraklarında saldırılar düzenleyen terör gruplarına karşı harekete geçmemesi nedeniyle son dönemde tırmandı. Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinden bu yana, özellikle Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa ve Belucistan sınır bölgelerinde sınır ötesi terör saldırılarında ciddi bir artış yaşandığı biliniyor.

