Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılacaklar belli oldu

Mısır, ABD'nin hazırladığı Gazze Planı kapsamında İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze konusunda uluslararası bir zirveyecek.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el-Şeyh'te düzenlenecek zirveye ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi başkanlık edecek.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.



