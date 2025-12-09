Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri belli oldu! Sağlamlığı ile efsane olan Volvo bu kez nal topladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri belli oldu. Amerikan Tüketici Birliği tarafından Amerika’da aylık olarak yayınlanan Consumer Reports dergisi tarafından yapılan çalışma kapsamında 5-10 yaş arası 300 binden fazla araç analiz edildi. 2025 yılının en sağlam araçlarının bulunduğu listede yıllardır sağlamlığı ile bir efsane haline dönüşen Volvo son sırada yer aldı.
Sorun çıkarmayan bir otomobile sahip olmak hemen her sürücünün hayalidir. Aldığı araç tamir yüzü görmesin diyenler ise dünya çapında sağlamlığı ile ün yapmış markaların peşinde koşuyor. Bu kapsamda müşteriyi kapsamlı ve tarafsız analizlerle bilgilendirmeyi hedefleyen Consumer Reports da yeni yıla sayılı günler kala 2025 yılının en az sorun çıkaran otomobillerini açıkladı. İşte bu yıl kullanıcısına tamircinin yolunu unutturan otomobil markaları…
10 NUMARA
Volvo: 48 puan
9 NUMARA
Audi: 49 puan
8 NUMARA
Nissan: 51 puan
7 NUMARA
Buick: 51 puan
6 NUMARA
BMW: 53 puan
5 NUMARA
Acura: 53 puan
4 NUMARA
Honda: 57 puan
3 NUMARA
Mazda: 58 puan
1 NUMARA
Lexus: 77 puan