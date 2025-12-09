Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri belli oldu! Sağlamlığı ile efsane olan Volvo bu kez nal topladı

Aralık 09, 2025 16:51
1
Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri

Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri belli oldu. Amerikan Tüketici Birliği tarafından Amerika’da aylık olarak yayınlanan Consumer Reports dergisi tarafından yapılan çalışma kapsamında 5-10 yaş arası 300 binden fazla araç analiz edildi. 2025 yılının en sağlam araçlarının bulunduğu listede yıllardır sağlamlığı ile bir efsane haline dönüşen Volvo son sırada yer aldı.

2
Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri

Sorun çıkarmayan bir otomobile sahip olmak hemen her sürücünün hayalidir. Aldığı araç tamir yüzü görmesin diyenler ise dünya çapında sağlamlığı ile ün yapmış markaların peşinde koşuyor. Bu kapsamda müşteriyi kapsamlı ve tarafsız analizlerle bilgilendirmeyi hedefleyen Consumer Reports da yeni yıla sayılı günler kala 2025 yılının en az sorun çıkaran otomobillerini açıkladı. İşte bu yıl kullanıcısına tamircinin yolunu unutturan otomobil markaları…

3
Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri

2025 YILININ EN AZ SORUN ÇIKARAN OTOMOBİLLERİ

10 NUMARA

Volvo: 48 puan

4
Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri

9 NUMARA

Audi: 49 puan

5
Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri

8 NUMARA

Nissan: 51 puan

6
Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri

7 NUMARA

Buick: 51 puan

7
Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri

6 NUMARA

BMW: 53 puan

8
Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri

5 NUMARA

Acura: 53 puan

9
Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri

4 NUMARA

Honda: 57 puan

10
Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri

3 NUMARA

Mazda: 58 puan

11
Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri

1 NUMARA

Lexus: 77 puan

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.