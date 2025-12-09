Yılın en az sorun çıkaran otomobilleri belli oldu! Sağlamlığı ile efsane olan Volvo bu kez nal topladı

Sorun çıkarmayan bir otomobile sahip olmak hemen her sürücünün hayalidir. Aldığı araç tamir yüzü görmesin diyenler ise dünya çapında sağlamlığı ile ün yapmış markaların peşinde koşuyor. Bu kapsamda müşteriyi kapsamlı ve tarafsız analizlerle bilgilendirmeyi hedefleyen Consumer Reports da yeni yıla sayılı günler kala 2025 yılının en az sorun çıkaran otomobillerini açıkladı. İşte bu yıl kullanıcısına tamircinin yolunu unutturan otomobil markaları…