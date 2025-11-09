Şüpheli dron hareketliliği: İngiltere, Belçika'ya asker gönderiyor

Menü Kapat
Dünya
Belçika'daki şüpheli dron hareketliliği nedeniyle İngiltere askeri personel ve ekipman göndereceğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton'dan geldi.

09.11.2025
09.11.2025
Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkedeki bazı havalimanları üzerinde şüpheli hareketliliği karşısında makamlarının yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

Knighton, bu talep karşısında askeri personel ve ekipman desteği sağlayacaklarını belirterek, “Biz de Belçika makamları da dronların kaynağını henüz bilmiyoruz. Ancak ekipman ve kapasite desteğini sunacağız.” dedi.

7 Kasım'da Almanya, dün ise Fransa Belçika’ya dronlara karşı savunma desteği vereceğini açıklamıştı.

ŞÜPHELİ DRON HAREKETLİLİĞİ

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve 'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın gündemini dronlar meşgul ediyor. Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti. Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda iki kez dron görülmüş, uçuşlar nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım geceleri dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezi'nin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.

