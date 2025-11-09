Şüpheli dron hareketliliği: İngiltere, Belçika'ya asker gönderiyor

İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkedeki bazı havalimanları üzerinde şüpheli dron hareketliliği karşısında Belçika makamlarının yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

Knighton, bu talep karşısında askeri personel ve ekipman desteği sağlayacaklarını belirterek, “Biz de Belçika makamları da dronların kaynağını henüz bilmiyoruz. Ancak ekipman ve kapasite desteğini sunacağız.” dedi.

7 Kasım'da Almanya, dün ise Fransa Belçika’ya dronlara karşı savunma desteği vereceğini açıklamıştı.

ŞÜPHELİ DRON HAREKETLİLİĞİ

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın gündemini dronlar meşgul ediyor. Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti. Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda iki kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım geceleri dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezi'nin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.