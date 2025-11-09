Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan itiraflar: ABD ile çok sayıda sorun var

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus haber ajansı RİA'ya verdiği röportajda, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere ve Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

''AMERİKALILAR BİZE GÜVENCE VERDİ''

"ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerdeki en büyük engel nedir? Rusya taviz vermeye hazır mı?" sorularını cevaplayan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ağustosta ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde düzenlenen zirvede, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili bazı uzlaşılara varıldığını dile getirdi.

Lavrov, "O zaman Amerikalılar (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin, barışın sağlanmasını engellemeyeceğini garanti edebileceklerine dair bize güvence verdiler. Görülen o ki, bu konuda bazı zorluklar ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Washington'u Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözme fikrinden vazgeçirmeye ve Rusya'ya askeri baskı kurma konusunda ikna etmeye çalıştıklarını" öne süren Lavrov, "ABD'nin Anchorage'de sağlanan anlaşmaların geçerli olduğunu teyit etmesini bekliyoruz." dedi.

Lavrov, "ABD yönetimi, barış planının bir parçası olarak Kırım'ı fiilen Rus toprağı olarak tanımaya hazır olduğunu size bildirdi mi?" sorusuna ise Kırım konusunun kapandığı belirterek, "Rus çıkarları sağlanmadan ve krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi imkansız." şeklinde yanıt verdi.

''RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNDE ÇOK SAYIDA SORUN VAR''

Rusya ve ABD arasında ikili ilişkilerdeki sorunların ortadan kaldırılmasına dair yeniden müzakerelerin yapılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, "Rusya-ABD ilişkilerinde çok sayıda sorun var. Bunlar, eski ABD yönetiminden miras kaldı. Bunları çözmek uzun zaman alacak." diye konuştu.

Lavrov, mevcut ABD yönetimiyle diyaloğun yavaş ilerlediğini belirterek, ABD ile temaslarda doğrudan uçak seferlerinin başlatılması ve Rus diplomatik mülklerinin iade edilmesi gibi konuların ele alınmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu konularla ilgili Amerikan tarafına tekliflerimizi ilettik. Diyaloğun sürdürülmesi konusunda çalışma temasları devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile düzenli iletişimin gerekli olduğunu anlıyoruz. Bu, Ukrayna meselesini istişare etmek ve ikili gündemi ilerletmek için önemli. Bu nedenle de telefonda görüşüyoruz. Gerektiğinde yüz yüze de görüşmeye hazırız."

NEW START ANLAŞMASI İÇİN ABD'DEN CEVAP GELMEDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin’in daha önce, ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca anlaşmaya uymayı teklif ettiğini anımsatan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun uygulanması, herhangi bir ek çaba gerektirmiyor. Bu nedenle teklifimizi derinden istişare etmeye gerek görmüyoruz. İhtiyaç duyulan tek şey ABD'nin buna olumlu karşılık vermesi. Ancak Washington'dan buna şimdiye kadar somut bir yanıt gelmedi. Diplomatik kanallardan bize konunun değerlendirildiği bildirildi. Kimseyi ikna etmeye çalışmıyoruz. Attığımız adımın her iki tarafın ve tüm uluslararası toplumun çıkarına olduğunu düşünüyoruz."

Sergey Lavrov, durumun her türlü yönde gelişmesine hazır olduklarını, ancak bu konunun olumlu sonuçlanacağını umduklarını söyledi.

Avrupa'nın dondurulan Rus varlıklarına el koyma girişimlerine dair ise Lavrov, "Rusya, kendi çıkarları doğrultusunda her türlü yağmacı eyleme gerekli yanıtı verecek." dedi.