Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Savunma Bakanı 17 yaşındaki gençleri mektupla askere çağırdı

Belçika'da Savunma Bakanı Theo Francken, 17 yaşındaki 149 bin genci, gönüllü askeri hizmete çağırdı. Gençler, evlerine gelen mektupla neye uğradıklarını şaşırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Savunma Bakanı 17 yaşındaki gençleri mektupla askere çağırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 12:50

Savunma Bakanı Theo Francken, ülkedeki 17 yaşındaki 149 bin gence mektup gönderildiğini duyurdu. Mektubun ayrıntısına dair detayları sosyal medya platformu X'te paylaşan Bakan Francken, gönüllü olarak hizmeti için mektupların gönderildiğini açıkladı.

Bakan Francken, "Ülke genelindeki tüm 17 yaşındakiler, genel olarak Savunma Bakanlığına ve özellikle gönüllü askerlik hizmeti yapmaya teşvik ediyoruz. Haydi başlayalım!" ifadelerini kullandı.

https://x.com/FranckenTheo/status/1987093569317093735

Fransızca yayın yapan Le Soir haber sitesine göre, gençleri gönüllü askeri hizmete teşvik etme girişimine eylül ayında onay verildi.

Gönüllü hizmet, "öğretici bir deneyim" olarak tasarlansa da muhalefet tarafından "toplumun militarize edilmesi” olarak eleştiriliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şiddetli depremlerin ardından süper tayfunlar! Ülke peş peşe felaketleri yaşıyor
Fransa'dan Belçika'ya yardım eli! Şüpheli dron hareketliliğine karşı anti dron ekibi yolda
ETİKETLER
#belçika
#askerlik
#Gönüllüaskerlik
#Theo Francken
#Savunmabakanlığı
#Toplumsalharita
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.