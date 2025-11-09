Savunma Bakanı 17 yaşındaki gençleri mektupla askere çağırdı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkedeki 17 yaşındaki 149 bin gence mektup gönderildiğini duyurdu. Mektubun ayrıntısına dair detayları sosyal medya platformu X'te paylaşan Bakan Francken, gönüllü olarak askerlik hizmeti için mektupların gönderildiğini açıkladı.

Bakan Francken, "Ülke genelindeki tüm 17 yaşındakiler, genel olarak Savunma Bakanlığına ve özellikle gönüllü askerlik hizmeti yapmaya teşvik ediyoruz. Haydi başlayalım!" ifadelerini kullandı.

https://x.com/FranckenTheo/status/1987093569317093735

Fransızca yayın yapan Le Soir haber sitesine göre, gençleri gönüllü askeri hizmete teşvik etme girişimine eylül ayında onay verildi.

Gönüllü hizmet, "öğretici bir deneyim" olarak tasarlansa da muhalefet tarafından "toplumun militarize edilmesi” olarak eleştiriliyor.