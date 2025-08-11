Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ethereum hızlı yükseldi! 2021'den beri en yüksek seviyede

Kurumsal yatırım ve hazine şirketlerinin alımları Ethereum fiyatını 4.332 dolara taşıdı. Bu seviye, Aralık 2021’den beri görülen en yüksek fiyat oldu.

11.08.2025
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 08:55

Kripto para piyasalarında hafta sonu öne çıkan yükselişin lideri oldu. Kurumsal yatırımcı ve kurumsal hazine alımlarındaki artışın etkisiyle Ethereum’un fiyatı bu sabah 4.332 dolara kadar çıkarak yüzde 2 prim yaptı ve Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. ise 121 bin doları aşarak rekor seviyeye yaklaştı.

Ethereum hızlı yükseldi! 2021'den beri en yüksek seviyede

ABD’de bu yıl listelenen dokuz borsa fonuna () Ethereum için 6,7 milyar dolardan fazla yatırım yapılırken, borsaya kayıtlı dijital varlık hazine şirketlerinin de Ethereum biriktirme eğilimi güçlendi. .

DONALD TRUMP’IN OĞLU ERİC TRUMP'TAN ETHEREUM PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, X platformunda yaptığı paylaşımda Ethereum’daki yükselişi alkışladı. Birçok dijital varlık kuruluşunda finansal çıkarı bulunan Eric Trump’ın bu açıklaması, piyasada dikkat çekti.

