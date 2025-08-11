Ethereum hızlı yükseldi! 2021'den beri en yüksek seviyede

Kripto para piyasalarında hafta sonu öne çıkan yükselişin lideri Ethereum oldu. Kurumsal yatırımcı ve kurumsal hazine alımlarındaki artışın etkisiyle Ethereum’un fiyatı bu sabah 4.332 dolara kadar çıkarak yüzde 2 prim yaptı ve Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin ise 121 bin doları aşarak rekor seviyeye yaklaştı.

ABD’de bu yıl listelenen dokuz borsa yatırım fonuna (ETF) Ethereum için 6,7 milyar dolardan fazla yatırım yapılırken, borsaya kayıtlı dijital varlık hazine şirketlerinin de Ethereum biriktirme eğilimi güçlendi. .

DONALD TRUMP’IN OĞLU ERİC TRUMP'TAN ETHEREUM PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, X platformunda yaptığı paylaşımda Ethereum’daki yükselişi alkışladı. Birçok dijital varlık kuruluşunda finansal çıkarı bulunan Eric Trump’ın bu açıklaması, piyasada dikkat çekti.