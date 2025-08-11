İhtiyaç kredisi kullanacaklar dikkat! İşte en düşük faizli krediler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı duyurusunda kredi tutarı 125 bin Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay, kredi tutarı 125 bin Türk Lirasının üzerinde olup 250 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay, kredi tutarı 250 bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay vade belirledi.

