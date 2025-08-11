İhtiyaç kredisi kullanacaklar dikkat! İşte en düşük faizli krediler

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından bankalar kredi faizlerinde indirim yapmaya başladı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen bir tüketicinin ödeyeceği faiz oranı da buna bağlı olarak azaldı. İşte güncel kredi faiz oranları ve ödeme tutarları..
Özel bankalar nezdinde başlayan ihtiyaç kredi faiz indirimleriyle birlikte belli limitler dahilinde faizler yüzde 1.99'a kadar geriledi.
Yüzde 1.99 oranında faizle kullanılan ihtiyaç kredisinin 12 ay vadede aylık taksitleri 9 bin 800 lira seviyesinde gerçekleşiyor.
TEB yüzde 1.99 faiz oranıyla 3-12 ay vade aralığında 100 bin liraya kadar kredi veriyor ve aylık ödemesi 9 bin 800 lira seviyelerinde gerçekleşiyor.
Akbank 12 ay vadeli yüzde 2.09 faizle 100 bin lira kredi veriyor ve aylık ödemesi 9 bin 877 lira oluyor.
Garanti BBVA 125 bin lirayı 25 ay taksitle yüzde 2.59 faiz oranıyla veriyor ve aylık ödemesi 7 bin 475 lira seviyesinde gerçekleşiyor.
Bankalar müşteri çekmek için sembolik rakamlarla kısa vadeli ve faizsiz krediler vererek portföyünü genişletiyor.
Denizbank 90 bin liraya kadar 3 ay vadeli, QNB 3 ay vadeli 85 bin lira, Enpara 90 bin liraya kadar 6 ay vadeli, Türkiye İş Bankası 55 bin liraya kadar 3 ay vadeli, Türkiye Finans 75 bin liraya kadar 3 ay vadeli, Albaraka Türk 85 bin liraya kadar 6 ay vadeli kredi sunuyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı duyurusunda kredi tutarı 125 bin Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay, kredi tutarı 125 bin Türk Lirasının üzerinde olup 250 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay, kredi tutarı 250 bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay vade belirledi.
Akbank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 2,09
Toplam Ödeme: 118.527 TL
Aylık Taksit: 9.877 TL
QNB İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 3,64
Toplam Ödeme: 133.852 TL
Aylık Taksit: 11.113 TL
İş Bankası İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 4,7
Toplam Ödeme: 144.497 TL
Aylık Taksit: 12.000 TL
Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 5,54
Toplam Ödeme: 153.213 TL
Aylık Taksit: 12.726 TL
DenizBank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 2,99
Toplam Ödeme: 127.526 TL
Aylık Taksit: 10.585 TL
TEB İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 1,99
Toplam Ödeme: 118.102 TL
Aylık Taksit: 9.800 TL
Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı (Yeni Müşterilere Özel)
Kâr Payı: yüzde 3,89
Toplam Ödeme: 136.326 TL
Aylık Taksit: 11.319 TL
Türkiye Finans Katılım Bankası Sigortalı İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı: yüzde 4,29
Toplam Ödeme: 140.332 TL
Aylık Taksit: 11.653 TL
Halkbank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 5,25
Toplam Ödeme: 150.176 TL
Aylık Taksit: 12.473 TL
ING İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 3,79
Toplam Ödeme: 135.334 TL
Aylık Taksit: 11.236 TL
HSBC İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 4,27
Toplam Ödeme: 140.130 TL
Aylık Taksit: 11.636 TL
Şekerbank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 5,89
Toplam Ödeme: 156.916 TL
Aylık Taksit: 13.035 TL