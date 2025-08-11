Menü Kapat
TGRT Haber
İhtiyaç kredisi kullanacaklar dikkat! İşte en düşük faizli krediler

Ağustos 11, 2025 10:25
ihtiyaç kredisi

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından bankalar kredi faizlerinde indirim yapmaya başladı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen bir tüketicinin ödeyeceği faiz oranı da buna bağlı olarak azaldı. İşte güncel kredi faiz oranları ve ödeme tutarları..

Özel bankalar nezdinde başlayan ihtiyaç kredi faiz indirimleriyle birlikte belli limitler dahilinde faizler yüzde 1.99'a kadar geriledi.

ihtiyaç kredisi

Yüzde 1.99 oranında faizle kullanılan ihtiyaç kredisinin 12 ay vadede aylık taksitleri 9 bin 800 lira seviyesinde gerçekleşiyor.

HANGİ BANKALAR NE KADAR FAİZLE KREDİ VERİYOR?

TEB yüzde 1.99 faiz oranıyla 3-12 ay vade aralığında 100 bin liraya kadar kredi veriyor ve aylık ödemesi 9 bin 800 lira seviyelerinde gerçekleşiyor.
 

ihtiyaç kredisi

Akbank 12 ay vadeli yüzde 2.09 faizle 100 bin lira kredi veriyor ve aylık ödemesi 9 bin 877 lira oluyor.
 

ihtiyaç kredisi

Garanti BBVA 125 bin lirayı 25 ay taksitle yüzde 2.59 faiz oranıyla veriyor ve aylık ödemesi 7 bin 475 lira seviyesinde gerçekleşiyor.
 

ihtiyaç kredisi

Bankalar müşteri çekmek için sembolik rakamlarla kısa vadeli ve faizsiz krediler vererek portföyünü genişletiyor.

Denizbank 90 bin liraya kadar 3 ay vadeli, QNB 3 ay vadeli 85 bin lira, Enpara 90 bin liraya kadar 6 ay vadeli, Türkiye İş Bankası 55 bin liraya kadar 3 ay vadeli, Türkiye Finans 75 bin liraya kadar 3 ay vadeli, Albaraka Türk 85 bin liraya kadar 6 ay vadeli kredi sunuyor.
 

ihtiyaç kredisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı duyurusunda kredi tutarı 125 bin Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay, kredi tutarı 125 bin Türk Lirasının üzerinde olup 250 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay, kredi tutarı 250 bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay vade belirledi.
 

ihtiyaç kredisi

100 BİN LİRA İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKEN BİR KİŞİ İÇİN 12 AY VADELİ BANKA BANKA ÖDEME LİSTESİ

Akbank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 2,09
Toplam Ödeme: 118.527 TL
Aylık Taksit: 9.877 TL
 

ihtiyaç kredisi

QNB İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 3,64
Toplam Ödeme: 133.852 TL
Aylık Taksit: 11.113 TL
 

ihtiyaç kredisi

İş Bankası İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 4,7
Toplam Ödeme: 144.497 TL
Aylık Taksit: 12.000 TL

 

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 5,54
Toplam Ödeme: 153.213 TL
Aylık Taksit: 12.726 TL
 

DenizBank İhtiyaç Kredisi

DenizBank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 2,99
Toplam Ödeme: 127.526 TL
Aylık Taksit: 10.585 TL
 

TEB İhtiyaç Kredisi

TEB İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 1,99
Toplam Ödeme: 118.102 TL
Aylık Taksit: 9.800 TL
 

Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı (Yeni Müşterilere Özel)

Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı (Yeni Müşterilere Özel)
Kâr Payı: yüzde 3,89
Toplam Ödeme: 136.326 TL
Aylık Taksit: 11.319 TL
 

Türkiye Finans Katılım Bankası Sigortalı İhtiyaç Finansmanı

Türkiye Finans Katılım Bankası Sigortalı İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı: yüzde 4,29
Toplam Ödeme: 140.332 TL
Aylık Taksit: 11.653 TL
 

Halkbank İhtiyaç Kredisi

Halkbank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 5,25
Toplam Ödeme: 150.176 TL
Aylık Taksit: 12.473 TL

 

ING İhtiyaç Kredisi

ING İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 3,79
Toplam Ödeme: 135.334 TL
Aylık Taksit: 11.236 TL
 

HSBC İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı

HSBC İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 4,27
Toplam Ödeme: 140.130 TL
Aylık Taksit: 11.636 TL
 

Şekerbank İhtiyaç Kredisi

Şekerbank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: yüzde 5,89
Toplam Ödeme: 156.916 TL
Aylık Taksit: 13.035 TL

