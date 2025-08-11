Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Altın fiyatları için rekor tahmini!

Dev yatırım bankası Goldman Sachs, altına yönelik herhangi bir tarifeye dair somut bir işaret olmadığı için, altın üzerinde herhangi bir tarifeye gidilmeyeceğini varsaymaya devam etti. Banka, Nisan ayında %10’luk karşılıklı tarifelerin uygulanmaya başlamasından bu yana herhangi bir değişiklik gözlemlenmediğini belirtti.

Altın fiyatları için rekor tahmini!
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 11:16

'li yatırım bankası , altına yönelik uygulanmayacağı varsayımını koruyarak 2025 sonunda ons fiyatının 3 bin 700 dolara, 2026 ortasında ise 4 bin dolara çıkacağına yönelik öngörülerini değiştirmedi. Goldman Sachs, 2025 sonuna kadar spot altın fiyatlarının ons başına 3 bin 700 dolar, 2026 yılının ortasında ise 4 bin dolara ulaşacağını tahmin etmeye devam etti.

Altın fiyatları için rekor tahmini!

ALTIN VADELİ İŞLEMLERİ, CUMA GÜNÜ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

ABD altın vadeli işlemleri, Cuma günü rekor seviyeye ulaştı. Bu yükselişte, ABD Gümrük ve Sınır Koruma sitesinde yayımlanan ve Washington’un en çok ticareti yapılan altın külçe barlarına ülke bazlı ithalat tarifeleri getirmeyi planladığını bildiren karar etkili oldu.

Altın fiyatları için rekor tahmini!

Bu durum, altının küresel tedarik zincirlerinde büyük bir dalgalanma yaratabileceği endişelerine yol açtı. Ancak, altın vadeli işlemleri kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Altın fiyatları için rekor tahmini!

Beyaz Saray yetkililerinin, altın külçelerine ilişkin tarifelerle ilgili "yanlış bilgileri düzeltmek" amacıyla yakın bir gelecekte bir başkanlık kararnamesi yayımlamayı planladığını açıklaması sonrası fiyatlar yeniden düştü.

