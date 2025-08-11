Altın fiyatları için rekor tahmini!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, altına yönelik tarife uygulanmayacağı varsayımını koruyarak 2025 sonunda ons altın fiyatının 3 bin 700 dolara, 2026 ortasında ise 4 bin dolara çıkacağına yönelik öngörülerini değiştirmedi. Goldman Sachs, 2025 sonuna kadar spot altın fiyatlarının ons başına 3 bin 700 dolar, 2026 yılının ortasında ise 4 bin dolara ulaşacağını tahmin etmeye devam etti.

ALTIN VADELİ İŞLEMLERİ, CUMA GÜNÜ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

ABD altın vadeli işlemleri, Cuma günü rekor seviyeye ulaştı. Bu yükselişte, ABD Gümrük ve Sınır Koruma sitesinde yayımlanan ve Washington’un en çok ticareti yapılan altın külçe barlarına ülke bazlı ithalat tarifeleri getirmeyi planladığını bildiren karar etkili oldu.

Bu durum, altının küresel tedarik zincirlerinde büyük bir dalgalanma yaratabileceği endişelerine yol açtı. Ancak, altın vadeli işlemleri kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Beyaz Saray yetkililerinin, altın külçelerine ilişkin tarifelerle ilgili "yanlış bilgileri düzeltmek" amacıyla yakın bir gelecekte bir başkanlık kararnamesi yayımlamayı planladığını açıklaması sonrası fiyatlar yeniden düştü.