Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Seri üretimde bu beygir gücünde araba yok! BYD'nin yeni elektrikli canavarı geliyor

BYD elektrikli araçlarda beygir gücünü bir adım öteye taşıyor. Yangwang U9'un yeni "Track Edition" versiyonu, 3.019 beygir gücüyle şimdiye kadar üretilmiş en güçlü elektrikli süper otomobil olacak. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Seri üretimde bu beygir gücünde araba yok! BYD'nin yeni elektrikli canavarı geliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 09:47

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), elektrikli araç devi 'nin adlı 2 kapılı elektrikli süper otomobilinin "Track Edition" versiyonunu tanıtmaya hazırlandığını duyurdu. Yeni varyant, U9'un zaten etkileyici olan performansını üç katına çıkararak tam 3 bin 19 beygir gücüne (2.251 kW) ulaşacak.

Seri üretimde bu beygir gücünde araba yok! BYD'nin yeni elektrikli canavarı geliyor

TRACK EDITION NE DEMEK?

Konuya hakim olmayanlar için, "Track Edition" versiyonları genellikle daha iyi aerodinamik ve artan yere basma kuvveti için tasarım değişiklikleriyle geliyor. Aynı zamanda genellikle daha büyük frenlere de sahip oluyorlar.

Mevcut Yangwang U9, dört motoru ile yaklaşık 1.300 beygir gücü (970 kW) sağlıyordu. Ancak MIIT'ye sunulan detaylara göre BYD, planladığı yeni versiyon için dört tekerleğin her birine yeni 555 kW motorlar ekleyerek bu gücü artırmış bulunuyor. 3 bin beygir ile birlikte yeni U9, halihazırda satışta olan tüm elektrikli hiper otomobillerden daha güçlü olacak.

2 bin 480 kg ağırlığında olan Yangwang U9 Track Edition'un, 4.97-4.99 metre arasında uzunluğa, 2 metre genişliğe, 1.311 metre-1.351 metre arasında yüksekliğe ve 2.9 metre dingil mesafesine sahip olacağı bilgisi paylaşıldı.

Seri üretimde bu beygir gücünde araba yok! BYD'nin yeni elektrikli canavarı geliyor

TASARIM BÜYÜK ÖLÇÜDE AYNI KALACAK

Mevcut modelin tasarımını büyük ölçüde koruyacağı belirtilen U9 Track Edition, parlak kırmızı ve siyah dış yüzey, 20 inç jantlar ve 325/35 R20 lastikler, karbon fiber tavan, büyük sabit karbon fiber arka kanat gibi özelliklerle kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Yangwang U9 modeli, 80 kWh lityum demir fosfat BYD Blade bataryası kullanıyordu CLTC'ye göre 450 km menzil sağlıyordu. Yüzde 30'dan yüzde 80'e 10 dakikada şarj olabilen 500 KW DC hızlı şarj desteği de sunan otomobilin süspansiyon sistemi, çukurlardan sıçrayabilme veya üç tekerlekte sürüş yapabilme gibi akrobatik hareketlere de olanak tanıyordu.

Seri üretimde bu beygir gücünde araba yok! BYD'nin yeni elektrikli canavarı geliyor

Yakında piyasaya çıkacak Yangwang U9 Track Edition'un teknik özellikleri mevcut temel modelden anlaşılabilse de, MIIT dosyasında birçok ayrıntı eksik. Fiyat hakkında da herhangi bir bilgi yok. Ancak temel modelin fiyatı yaklaşık 233 bin 411 dolar (1,68 milyon yuan) seviyesindeydi.

Görseller, Yangwang U9 modeline aittir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobiline kaplama yaptıran herkesi ilgilendiriyor! Bunlardan kesinlikle uzak durun
GSM operatörlerinden Balıkesir'le ilgili kritik karar

Sıkça Sorulan Sorular

Yangwang U9 Track Edition’ın motor gücü ne kadar?
Yangwang U9 Track Edition, 3 bin 19 beygir gücü (2.251 kW) ile şimdiye kadar üretilmiş en güçlü elektrikli süper otomobil olma özelliğine sahip.
ETİKETLER
#byd
#performans
#Hiper Otomobil
#Yangwang U9
#Elektrikli Süper Otomobil
#Track Edition
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.