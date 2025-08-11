Seri üretimde bu beygir gücünde araba yok! BYD'nin yeni elektrikli canavarı geliyor

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), elektrikli araç devi BYD'nin Yangwang U9 adlı 2 kapılı elektrikli süper otomobilinin "Track Edition" versiyonunu tanıtmaya hazırlandığını duyurdu. Yeni varyant, U9'un zaten etkileyici olan performansını üç katına çıkararak tam 3 bin 19 beygir gücüne (2.251 kW) ulaşacak.

TRACK EDITION NE DEMEK?

Konuya hakim olmayanlar için, "Track Edition" versiyonları genellikle daha iyi aerodinamik ve artan yere basma kuvveti için tasarım değişiklikleriyle geliyor. Aynı zamanda genellikle daha büyük frenlere de sahip oluyorlar.

Mevcut Yangwang U9, dört motoru ile yaklaşık 1.300 beygir gücü (970 kW) sağlıyordu. Ancak MIIT'ye sunulan detaylara göre BYD, planladığı yeni versiyon için dört tekerleğin her birine yeni 555 kW motorlar ekleyerek bu gücü artırmış bulunuyor. 3 bin beygir ile birlikte yeni U9, halihazırda satışta olan tüm elektrikli hiper otomobillerden daha güçlü olacak.

2 bin 480 kg ağırlığında olan Yangwang U9 Track Edition'un, 4.97-4.99 metre arasında uzunluğa, 2 metre genişliğe, 1.311 metre-1.351 metre arasında yüksekliğe ve 2.9 metre dingil mesafesine sahip olacağı bilgisi paylaşıldı.

TASARIM BÜYÜK ÖLÇÜDE AYNI KALACAK

Mevcut modelin tasarımını büyük ölçüde koruyacağı belirtilen U9 Track Edition, parlak kırmızı ve siyah dış yüzey, 20 inç jantlar ve 325/35 R20 lastikler, karbon fiber tavan, büyük sabit karbon fiber arka kanat gibi özelliklerle kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Yangwang U9 modeli, 80 kWh lityum demir fosfat BYD Blade bataryası kullanıyordu CLTC'ye göre 450 km menzil sağlıyordu. Yüzde 30'dan yüzde 80'e 10 dakikada şarj olabilen 500 KW DC hızlı şarj desteği de sunan otomobilin süspansiyon sistemi, çukurlardan sıçrayabilme veya üç tekerlekte sürüş yapabilme gibi akrobatik hareketlere de olanak tanıyordu.

Yakında piyasaya çıkacak Yangwang U9 Track Edition'un teknik özellikleri mevcut temel modelden anlaşılabilse de, MIIT dosyasında birçok ayrıntı eksik. Fiyat hakkında da herhangi bir bilgi yok. Ancak temel modelin fiyatı yaklaşık 233 bin 411 dolar (1,68 milyon yuan) seviyesindeydi.

Görseller, Yangwang U9 modeline aittir.