Otomobiline kaplama yaptıran herkesi ilgilendiriyor! Bunlardan kesinlikle uzak durun

Son yıllarda otomobil sahipleri, araçlarının boyasını korumak için PPF ve seramik kaplamaya yoğun ilgi gösteriyor. PPF, saydam bir film tabakasıyla fiziksel darbelere ve çizilmelere karşı üst düzey koruma sağlarken, seramik kaplama ise yüzeye parlaklık, su iticilik ve kolay temizlenebilirlik gibi estetik ve pratik avantajlar sunar. Her iki yöntem de boya yüzeyini dış etkenlere karşı koruma altına alsa da, bu korumaların sonsuz olmadığı ve yanlış bakım uygulamalarıyla zarar görebileceği unutulmamalıdır.

PPF VE SERAMİK KAPLAMA NEDİR?

PPF ve seramik kaplama, farklı prensiplerle boya koruması sağlar. PPF (Paint Protection Film), şeffaf ve esnek bir poliüretan film tabakasıdır. Kalınlığı sayesinde taş sıçramaları, ufak çizikler ve fiziksel darbeler gibi dış etkenlere karşı boyayı korur. Bazı PPF'ler "self-healing" (kendi kendini onaran) özelliğe sahip olup, hafif çizikleri ısı etkisiyle kendiliğinden giderebilir. Seramik kaplama ise sıvı halde uygulanarak boyanın üzerine nanoteknolojik bir cam (SiO2) katmanı oluşturan, çok daha ince ve sert bir malzemedir. Bu katman, boyanın parlaklığını artırır, suyun yüzeyde boncuklanarak akmasını sağlar, UV ışınlarından korur ve temizliği kolaylaştırır.

YIKAMA RUTİNİNDE ALTIN KURALLAR

PPF ve seramik kaplama sonrası aracınızı yıkarken dikkat etmeniz gereken bazı temel kurallar vardır. Bu kurallara uymamak, kaplamanın ömrünü kısaltabilir veya yüzeyde kalıcı hasarlara yol açabilir.

Yüksek Basınçlı Suya Dikkat: Yüksek basınçlı su jetini kaplamalı yüzeye çok yakından tutmaktan kaçının. Özellikle PPF'in kenarlarına veya ek yerlerine çok yakından su tutmak, filmin kalkmasına veya yırtılmasına neden olabilir. En az 30-40 cm mesafeden yıkama yapılması önerilir.

Doğru Şampuanı Kullanın: Kaplamalı yüzeyler için pH nötr özel oto şampuanları kullanılmalıdır. pH değeri yüksek veya düşük (asidik/alkali) şampuanlar, seramik kaplamanın hidrofobik (su itici) özelliğine zarar verebilir. Çizik riskini azaltmak için "köpük" (foam lance) ile ön yıkama yapmak faydalıdır.

Mikrofiber Bez Kullanımı: Yıkama ve kurulama için her zaman temiz ve yumuşak mikrofiber bezler kullanın. Mikrofiber bezler, kir ve tozu çizik bırakmadan hapseder. Sert süngerler veya kirli bezler yüzeyde mikro çiziklere yol açabilir. En ideali, yıkamada bir, kurulamada bir tane olmak üzere farklı bezler kullanmaktır.

"İki Kova" Tekniği: Detaylı yıkama için bir kovada sabunlu su, diğerinde ise durulama suyu bulundurarak "iki kova" tekniği uygulanabilir. Bu, yıkama eldiveninde kalan kir ve tozun temiz su kovasında bırakılmasını ve sabunlu suyun temiz kalmasını sağlar, böylece çizik oluşumu engellenir.

KİMYASALLARDAN VE SERT YÜZEYLERDEN UZAK DURUN

PPF ve seramik kaplamanın en büyük düşmanları, aşındırıcı kimyasallar ve sert yüzeylerdir.

Otomatik Fırçalı Yıkamalardan Kaçının: Sert fırçalar ve agresif kimyasallar kullanan otomatik oto yıkama istasyonları, seramik kaplamanın üst yüzeyine zarar verebilir veya PPF'de çiziklere neden olabilir. Elde yıkama her zaman en güvenli yöntemdir.

Ağır Kimyasallardan Uzak Durun: Benzin, mazot, tiner, alkol bazlı yüzey temizleyiciler ve bazı agresif cila türleri, kaplamaların yapısını bozabilir. Bu tür maddelerin kaplamaya temasından kaçınılmalıdır.

Asidik Lekelere Hızlı Müdahale: Kuş pisliği, böcek kalıntıları ve ağaç reçinesi gibi asidik kalıntılar, kaplamalı yüzeyde uzun süre kaldığında zararlı olabilir. Bunlar fark edildiğinde, yüzeyi bol suyla yumuşatarak ve pH nötr bir şampuanla nazikçe temizleyerek hemen müdahale etmek gerekir.

KAPLAMANIN ÖMRÜNÜ UZATMANIN SIRLARI VE BAKIM İPUÇLARI

PPF ve seramik kaplama, doğru bakım yapıldığında uzun yıllar boyunca aracınızı koruyabilir.

Kurutma: Su Lekelerine Son: Aracınızı yıkadıktan sonra güneşte kurumaya bırakmaktan kaçının. Kaplamalı yüzeyler çok hızlı kuruyabilir ve su damlacıkları minerallerini bırakarak su lekesi (water spot) oluşturabilir. Yıkama sonrası aracı hemen mikrofiber bezle kurulayın.

Özel Bakım Ürünleri: Piyasada seramik kaplamanın hidrofobik etkisini güçlendiren özel bakım şampuanları ve spreyleri bulunmaktadır. Kaplama uygulamasını yapan firmanın tavsiye ettiği bu ürünleri kullanmak, kaplamanın ömrünü uzatır.

Periyodik Kontrol ve Yenileme: Seramik kaplamanın ömrü, kullanılan ürüne ve bakımına bağlı olarak 1 ila 5 yıl arasında değişir. Kaplamanızın performansını kaybetmeye başladığını fark ettiğinizde, profesyonel bir yenileme veya bakım hizmeti almanız önerilir. PPF ise 5 ila 10 yıl arasında bir ömre sahip olabilir.

PPF veya seramik kaplama, otomobilinize yapılan değerli bir yatırımdır. Doğru yıkama ve bakım alışkanlıklarıyla bu yatırımın karşılığını fazlasıyla alabilir, aracınızın boyasını ilk günkü parlaklığı ve korumasıyla uzun yıllar kullanabilirsiniz.