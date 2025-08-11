Menü Kapat
 Suat Vilgen

İkinci el piyasasında ÖTV kaosu! Son 10 günde büyük değişim

ÖTV düzenlemesi sonrası otomotiv piyasasında dengeler altüst oldu. Sıfır araç fiyatlarındaki artış ve alım gücündeki daralma, talebi ikinci el piyasasına yönlendirdi. Son 10 günde anormal fiyat yükselişi kaydedildi. İşte ikinci el piyasasında son durum...

İkinci el piyasasında ÖTV kaosu! Son 10 günde büyük değişim
Türkiye Gazetesi
11.08.2025
11.08.2025
sektöründe yapılan son düzenlemesi, hem sıfır hem de piyasasında dengeleri yeniden belirledi. Bazı araçlarda vergi oranlarının artması, bazılarında ise indirimlerin devreye girmesi fiyat listelerini değiştirdi. Bu hareketlilik, ikinci el piyasasında talebi hızla artırdı.

İkinci el piyasasında ÖTV kaosu! Son 10 günde büyük değişim

SON 10 GÜNDE TALEP PATLAMASI

Türkiye Gazetesi’ne konuşan, eski MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Otomotiv Kurulu Başkanı İsmail Altın, son 10 günde ikinci el araçlara olan ilginin belirgin şekilde yükseldiğini söyledi. Altın, sıfır araçlarda kredi kampanyaları ve indirimlerin cazip göründüğünü ancak fiyat artışları ile alım gücündeki daralmanın talebi ikinci ele yönlendirdiğini vurguladı.

İkinci el piyasasında ÖTV kaosu! Son 10 günde büyük değişim

SIFIR FİYATINA İKİNCİ EL!

Liste fiyatı 2,5 milyon TL olan bir aracın, sıfıra yakın ikinci el değeri 2,2 ile 2,4 milyon TL arasında değişebildiği bilgisini veren Altın şunları söyledi: " bulunurluğu, kilometre, hasar kaydı gibi faktörler fiyatı etkiliyor ancak en belirleyici unsur talep oluyor. Son 10 gün içinde ikinci el fiyatlarının hızlı bir şekilde yükseldiği net şekilde hissediliyor."

İkinci el piyasasında ÖTV kaosu! Son 10 günde büyük değişim

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR UÇUŞTA

Otomotiv yöneticisi Bekir Alkılıç ise ÖTV artışlarının özellikle elektrikli araçların ikinci el fiyatlarına hızlıca yansıdığını belirtti. İçten yanmalı, yerli üretim araçlarda yapılan yüzde 5-10’luk ÖTV indiriminin ise beklenen fiyat düşüşünü getirmediğini belirten Alkılıç, "Bayiler zaten stok eritmek için bu oranlara yakın indirimler yapıyordu. Dolayısıyla tüketici açısından değişen tek şey, bu indirimin ‘ÖTV düşüşü’ olarak adlandırılması oldu" ifadelerini kullandı.

