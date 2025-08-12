Kimseye güven kalmadı! Komşusu anahtarı kopyaladı! Çaldığı altınlarla otomobil aldı

Samsun’un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşanan olayda; Enes B. (33) ve eşi Özge B. (33), evlerinde sakladıkları bilezik, gram altın, çeyrek altın ve pırlanta yüzüklerden oluşan, toplam değeri 1 milyon 700 bin TL olan ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

Çift altınları en son 20 Temmuz’da kontrol ettiklerini, 28 Temmuz’a kadar olan 8 günlük süreçte ise evde olmadıklarını belirterek hırsızın bu tarihler arasında eve girmiş olabileceğini polis ekiplerine bildirdi.

ANAHTARI ÇOĞALTTIĞI TESPİT EDİLDİ

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, hırsızlığın mağdurlarla aynı apartmanda oturan ve yakın komşuluk ilişkileri bulunan N.G. (26) isimli kadın tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. N.G.’nin komşusunun ev anahtarını anahtarcıda çoğalttığı, bu yolla ikamete girerek altınları çaldığı tespit edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ: PİŞMANIM

Şüpheli N.G.’nin evinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının küçük bir bölümü bulunurken, kalan altınların bozdurulup 1 milyon 300 bin TL değerinde sıfır araç alındığı anlaşıldı. Suçunu kabul edip pişman olduğunu söyleyen N.G., Recep Tokur Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.