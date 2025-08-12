Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kimseye güven kalmadı! Komşusu anahtarı kopyaladı! Çaldığı altınlarla otomobil aldı

Samsun’da 26 yaşındaki kadın, komşusunun ev anahtarını gizlice kopyalayıp 2 milyon TL'ye yakın ziynet eşyası çaldı. Çaldığı altınları bozduran kadının kendine sıfır bir otomobil satın aldığı tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 12:09

’un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşanan olayda; Enes B. (33) ve eşi Özge B. (33), evlerinde sakladıkları bilezik, gram altın, çeyrek altın ve pırlanta yüzüklerden oluşan, toplam değeri 1 milyon 700 bin TL olan ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

Kimseye güven kalmadı! Komşusu anahtarı kopyaladı! Çaldığı altınlarla otomobil aldı

Çift altınları en son 20 Temmuz’da kontrol ettiklerini, 28 Temmuz’a kadar olan 8 günlük süreçte ise evde olmadıklarını belirterek hırsızın bu tarihler arasında eve girmiş olabileceğini polis ekiplerine bildirdi.

Kimseye güven kalmadı! Komşusu anahtarı kopyaladı! Çaldığı altınlarla otomobil aldı

ANAHTARI ÇOĞALTTIĞI TESPİT EDİLDİ

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, hırsızlığın mağdurlarla aynı apartmanda oturan ve yakın komşuluk ilişkileri bulunan N.G. (26) isimli kadın tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. N.G.’nin komşusunun ev anahtarını anahtarcıda çoğalttığı, bu yolla ikamete girerek altınları çaldığı tespit edildi.

Kimseye güven kalmadı! Komşusu anahtarı kopyaladı! Çaldığı altınlarla otomobil aldı

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ: PİŞMANIM

Şüpheli N.G.’nin evinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının küçük bir bölümü bulunurken, kalan altınların bozdurulup 1 milyon 300 bin TL değerinde sıfır araç alındığı anlaşıldı. Suçunu kabul edip pişman olduğunu söyleyen N.G., Recep Tokur Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte yatırımcısına en çok kazandıran otomobil
Herkesin evinde var! Bakanlık o ürünler için harekete geçti: Piyasadan toplatılıyor
Yargıtay’dan emsal karar! Milyonlarca araç sahibi için kritik gelişme: Ücret iadesi alabilirsiniz
ETİKETLER
#hırsızlık
#samsun
#suç
#komşu
#Altın Çalınması
#Anahtarcı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.