Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Herkesin evinde var! Bakanlık o ürünler için harekete geçti: Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla sağlık açısından risk taşıyan ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son olarak, iki ünlü markaya ait oda kokularının satışının durdurulması ve piyasadan toplatılması kararı alındı.

Herkesin evinde var! Bakanlık o ürünler için harekete geçti: Piyasadan toplatılıyor
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 11:57

, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri kapsamında sağlıksız ve risk taşıyan ürünlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son yapılan incelemelerde, iki ünlü markaya ait oda parfümlerinde sağlık açısından tehlikeli kimyasal maddeler tespit edildi.

İKİ ÜNLÜ MARKA YASAKLANDI

Denetimlerin ardından Chakra ve Bargello markalarına ait oda kokuları, Bakanlık tarafından “Güvensiz Ürün Listesi”ne alındı. Sağlık ve güvenlik standartlarına uymadığı belirlenen ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Herkesin evinde var! Bakanlık o ürünler için harekete geçti: Piyasadan toplatılıyor

CHAKRA ÇUBUKLU ODA KOKUSU

Chakra markasının çubuklu oda kokusu için Bakanlık, “Dokunsal uyarı” bulunmamasını gerekçe gösterdi. Ürünün; yaralanma, yanma ve alerjik reaksiyon gibi tehlikeler barındırdığı, ilgili yönetmelik maddelerine aykırı olduğu ifade edildi. Bu nedenle ürün risk teşkil ederek toplatma kararı aldı.

Herkesin evinde var! Bakanlık o ürünler için harekete geçti: Piyasadan toplatılıyor

AMBALAJDA TEHLİKE İŞARETİ EKSİKLİĞİ

Bargello markasına ait oda kokusunda ise, ambalajın tam açılmadan önce tehlike uyarısının ambalaj üzerinde değil, yalnızca koruyucu kutu gibi ikincil ambalajlarda yer aldığı belirtildi. Bu durumun tüketici güvenliği açısından uygun olmadığı vurgulanarak, ürünün toplatılması kararlaştırıldı.

