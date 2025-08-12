Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
31°
SON DAKİKA!
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Promosyonda yeni dönem: 35 bin TL’yi bulabilir

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankaların sunduğu promosyon tutarları yeniden gündeme geldi. Milyonlarca emekli, en yüksek promosyonu hangi bankaların verdiğini, çift promosyon almanın mümkün olup olmadığını ve yeni promosyon rakamlarını merak ediyor. Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? VakıfBank, TEB, Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası, DenizBank, ING, Şekerbank ve Ziraat Bankası’nın sunduğu promosyon tutarları tek tek incelendi. İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

KAYNAK:
A Para
|
GİRİŞ:
12.08.2025
09:55
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
09:55

Temmuz ayında açıklanan verilerinin ardından emekli maaşlarına yapılan , banka promosyonlarını da artırdı. Milyonlarca emekli, “Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?” sorusunun cevabını ararken, yeni oranlar ve çift imkânı dikkat çekiyor.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Promosyonda yeni dönem: 35 bin TL’yi bulabilir

EMEKLİYE 30-35 BİN TL’YE KADAR PROMOSYON

A Para canlı yayınına katılan gazeteci Faruk Erdem, maaş artışlarının promosyon rakamlarını yukarı çektiğini belirtti. Bankaların, maaş aralıklarına göre belirlenmiş taban promosyon miktarlarının altına inemeyeceğini vurgulayan Erdem, “Örneğin; 10 bin TL altı 5 bin TL, 10-15 bin TL arası 8 bin TL, 15-20 bin TL arası 10 bin TL, 20 bin TL üzeri ise en az 12 bin TL promosyon ödeniyor” ifadelerini kullandı.

Maaş artışıyla daha yüksek oranlara geçen emekliler için yeni promosyon fırsatı doğduğunu söyleyen Erdem, özel bankaların rekabetle rakamları 27 bin TL’ye kadar çıkardığını, Ocak zammıyla bu miktarın 30-35 bin TL’ye ulaşabileceğini ifade etti. Ancak yüksek promosyon veren bankaların kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı veya başka müşteri getirme gibi ek şartlar talep edebileceğinin altını çizdi.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Promosyonda yeni dönem: 35 bin TL’yi bulabilir

BANKADAN CAYMA VE YENİ PROMOSYON

Erdem, promosyon süresi dolmadan da bankanın değiştirilebileceğini hatırlatarak, “Cayma hakkınızı kullanıp yeni bankaya geçebilir ya da aynı bankadan yeni promosyon talep edebilirsiniz. Kalan sürenin iadesi genellikle yeni promosyondan düşülüyor. Mobil bankacılık veya telefonla işlem yapılabiliyor” diye konuştu.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Promosyonda yeni dönem: 35 bin TL’yi bulabilir

ÇİFT PROMOSYON ALMA YÖNTEMİ

Bazı emeklilerin iki farklı dosyadan maaş aldığına değinen Erdem, “Eğer iki maaşı da aynı bankadan alırsanız promosyon toplam maaşa göre tek seferde ödenir ve daha düşük kalabilir. Ancak iki maaşı farklı bankalara taşırsanız, iki ayrı promosyon alma şansınız olur ve toplamda daha yüksek tutar elde edebilirsiniz” dedi.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Promosyonda yeni dönem: 35 bin TL’yi bulabilir

YENİ EMEKLİLER İÇİN İLK PROMOSYON

Yeni emeklilerin ilk maaşının SGK’nın anlaşmalı olduğu bankaya yatırıldığını belirten Erdem, şartlar uygun değilse e-Devlet üzerinden banka değişikliğinin kolayca yapılabileceğini söyledi.
Emekliler, ve arasındaki rekabet sayesinde promosyonlarını artırma fırsatına sahipler. Çift maaş sahipleri farklı bankaları tercih ederek kazançlarını artırabilir, yeni emekliler ise ilk maaş sonrası bankasını değiştirerek avantajlı promosyonlara ulaşabilir.

