Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Memur ve memur emeklisi için kritik gün! İlk zam teklifinin saati belli oldu

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personeli ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde kritik dönemece gelindi. Kamu işverenin bugün zam teklifi yapması bekleniyor. Memur-Sen Başkanı Yalçın: Hükümet memur ve emeklilere zam teklifini saat 14:00'te açıklayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Memur ve memur emeklisi için kritik gün! İlk zam teklifinin saati belli oldu
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 10:08

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri için süreç 28 Temmuz’da başladı. 11 hizmet koluna ilişkin ön müzakereler tamamlandı. Bugün işveren tarafının sendikaların ortaya koyduğu tekliflerini değerlendirilip teklifin verilmesi gerekecek. Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur ve emeklilere zam teklifini saat 14:00'te açıklayacağını açıkladı.

Memur ve memur emeklisi için kritik gün! İlk zam teklifinin saati belli oldu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM İSTİYOR?

- yıllarını kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme süreci kapsamında -Sen, 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk altı ay için yüzde 25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise yüzde 20 zam olmak üzere toplam yüzde 88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, ikinci altı ay için yüzde 15 zam olmak üzere toplam yüzde 46 oranında zam istiyor.

Memur ve memur emeklisi için kritik gün! İlk zam teklifinin saati belli oldu

Kamu-Sen ise tüm memur ve emeklilere 7 bin 500 lira seyyanen zam istiyor. 2026 yılının ilk 6 aylık dilimi için yüzde 30, ikinci altı aylık dilimi için yüzde 20, ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyorlar. 2027 yılı için ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 20+yüzde 10 artış, yine ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 oranında refah payı da talepleri arasında.

Memur ve memur emeklisi için kritik gün! İlk zam teklifinin saati belli oldu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALIR?

Memur ve memur emeklilerini temsil eden sendikalar 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam öngören toplu sözleşmeyi imzalamıştı ve zamlar da bu çerçevede gerçekleşti. 2026 yılında da öngörülen enflasyon yüzde 12 olduğu için 2026 ve 2027 yılını kapsayan toplu sözleşmede zam oranlarının yine aynı doğrultuda gerçekleşmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklisi için kritik gün! İlk zam teklifinin saati belli oldu

Yani 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 teklifi masaya gelebilir ve kümülatif olarak yüzde 12.36 olarak gerçekleşebilir. Bu zam oranlarına ekstra olarak enflasyon farkı da eklenecek ve gerçekleşen enflasyon farkına göre maaşlara zam yapılması bekleniyor.

Memur ve memur emeklisi için kritik gün! İlk zam teklifinin saati belli oldu

GEÇEN YIL KONU HAKEME TAŞINDI

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, bu toplu sözleşmeye giderken geçen dönem (2024-2025) masada uzlaşılamadığı için konunun hakeme gittiğini hakemin de masayı olduğu şekilde sadece onayladığını belirtmişti.

Memur ve memur emeklisi için kritik gün! İlk zam teklifinin saati belli oldu

Yalçın, "İlk teklifi bekliyoruz çünkü bu toplu sözleşme 4 milyon memuru ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor. Bu açıdan toplu sözleşme sürecimiz 1-30 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmalıydı. Ancak toplu sözleşme süreci tatillerle kısıtlandığı için ayın 19’una kadar bitmesi gerekiyor. 19 Ağustos’a kadar süremiz var. 2 aylık süre uzatımı olmadığı için sınırlı bir süremiz bulunuyor." dedi.

Memur ve memur emeklisi için kritik gün! İlk zam teklifinin saati belli oldu

BAKAN IŞIKHAN'DAN UZLAŞI SİNYALİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bakan Işıkhan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’ne dair dün sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan, hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdiklerini belirtti.

Memur ve memur emeklisi için kritik gün! İlk zam teklifinin saati belli oldu

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "8’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında ‘Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’ ile bir araya geldik. Kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldık. Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik. Bu taleplere ilişkin çalışmaları da en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Süreç boyunca uzlaşı zeminini koruyacağımıza gönülden inanıyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toplu sözleşme süreci ne durumda? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın TGRT Haber'de
Okul ödemesi yapacaklar için iyi haber! İşte ödeme kolaylığı sunan kampanyalar
ETİKETLER
#zam
#memur
#2026
#kamu
#memur-sen
#2027
#Toplu_sözleşme
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.