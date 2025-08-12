Memur ve memur emeklisi için kritik gün! İlk zam teklifinin saati belli oldu

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri için süreç 28 Temmuz’da başladı. 11 hizmet koluna ilişkin ön müzakereler tamamlandı. Bugün kamu işveren tarafının sendikaların ortaya koyduğu zam tekliflerini değerlendirilip teklifin verilmesi gerekecek. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur ve emeklilere zam teklifini saat 14:00'te açıklayacağını açıkladı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM İSTİYOR?

2026-2027 yıllarını kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme süreci kapsamında Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk altı ay için yüzde 25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise yüzde 20 zam olmak üzere toplam yüzde 88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, ikinci altı ay için yüzde 15 zam olmak üzere toplam yüzde 46 oranında zam istiyor.

Kamu-Sen ise tüm memur ve emeklilere 7 bin 500 lira seyyanen zam istiyor. 2026 yılının ilk 6 aylık dilimi için yüzde 30, ikinci altı aylık dilimi için yüzde 20, ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyorlar. 2027 yılı için ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 20+yüzde 10 artış, yine ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 oranında refah payı da talepleri arasında.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALIR?

Memur ve memur emeklilerini temsil eden sendikalar 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam öngören toplu sözleşmeyi imzalamıştı ve zamlar da bu çerçevede gerçekleşti. 2026 yılında da öngörülen enflasyon yüzde 12 olduğu için 2026 ve 2027 yılını kapsayan toplu sözleşmede zam oranlarının yine aynı doğrultuda gerçekleşmesi bekleniyor.

Yani 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 teklifi masaya gelebilir ve kümülatif olarak yüzde 12.36 olarak gerçekleşebilir. Bu zam oranlarına ekstra olarak enflasyon farkı da eklenecek ve gerçekleşen enflasyon farkına göre maaşlara zam yapılması bekleniyor.

GEÇEN YIL KONU HAKEME TAŞINDI

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, bu toplu sözleşmeye giderken geçen dönem (2024-2025) masada uzlaşılamadığı için konunun hakeme gittiğini hakemin de masayı olduğu şekilde sadece onayladığını belirtmişti.

Yalçın, "İlk teklifi bekliyoruz çünkü bu toplu sözleşme 4 milyon memuru ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor. Bu açıdan toplu sözleşme sürecimiz 1-30 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmalıydı. Ancak toplu sözleşme süreci tatillerle kısıtlandığı için ayın 19’una kadar bitmesi gerekiyor. 19 Ağustos’a kadar süremiz var. 2 aylık süre uzatımı olmadığı için sınırlı bir süremiz bulunuyor." dedi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN UZLAŞI SİNYALİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bakan Işıkhan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’ne dair dün sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan, hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "8’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında ‘Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’ ile bir araya geldik. Kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldık. Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik. Bu taleplere ilişkin çalışmaları da en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Süreç boyunca uzlaşı zeminini koruyacağımıza gönülden inanıyorum."