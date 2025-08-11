Menü Kapat
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Okul ödemesi yapacaklar için iyi haber! İşte ödeme kolaylığı sunan kampanyalar

Özellikle özel okullarda eğitim masrafları yüksek olduğu için veliler ödeme konusunda alternatiflere yöneliyor. Eğitim harcamaları için birçok tüketici, kredi kartı ile ödeme yapıp taksitlendirme yöntemini kullanıyor. Peki hangi kredi kartları eğitim harcamalarına taksit imkanı sağlıyor? İşte detaylar...

Okul ödemesi yapacaklar için iyi haber! İşte ödeme kolaylığı sunan kampanyalar
Önümüzdeki 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için okul kayıt sezonu devam ederken, veliler özel okullar ve kolejlerle görüşmelerine devam ediyor. Bazı eğitim kurumları yıllık ödemelerde indirim sağladığı için peşin fiyat üzerinden pazarlık yapan veliler ödemeler konusunda alternatifler arıyor. Eğitim masrafları için birçok veli ile ödeme yapıp taksitlendirme yöntemini tercih ediyor. İşte eğitim harcamaları konusunda taksitlendirme yapan bankalar ve kredi kartı ürünleri...

Okul ödemesi yapacaklar için iyi haber! İşte ödeme kolaylığı sunan kampanyalar

AKBANK (AXESS, WİNGS VB.)

1 - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya kapsamında 31/08/2025 saat 23:59’a kadar yapacağınız 1.000 – 2.000.000 TL arası peşin eğitim kurumları ödemelerinizde faizsiz/ücretsiz 5 taksit fırsatından faydalanabilirsiniz. Kampanya süresi: 1 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli.

Okul ödemesi yapacaklar için iyi haber! İşte ödeme kolaylığı sunan kampanyalar

YAPI KREDİ (WORLDCARD)

Seçili okullardan, Yapı Kredi POS’larından yapılacak 20.000 TL - 2.000.000 TL tutarındaki harcamalar için geçerli, peşin eğitim harcamalarınıza faizsiz 4 taksit yapılıyor. Geçerlilik: 1–31 Ağustos 2025, yalnızca Yapı Kredi POS’larında istenilen okullarda geçerli. SMS ile onaylanması gerekiyor.

Okul ödemesi yapacaklar için iyi haber! İşte ödeme kolaylığı sunan kampanyalar

VAKIF KATILIM

Eğitim harcamaları için “EGITIMDE5” yazıp 3881'e SMS göndererek, kampanya katılımıyla vade farksız 5 taksit sağlanıyor. 1 Ocak – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Vakıf Katılım bireysel kredi kartınız ile eğitim sektöründe yapacağınız her 1.000 TL ile 300.000 TL arası peşin alışverişinizi vade farksız 5 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca bireysel Mastercard kredi kartları için geçerlidir. Eğitim harcamalarında yapılacak 5 harcama kampanyaya dahil.

Okul ödemesi yapacaklar için iyi haber! İşte ödeme kolaylığı sunan kampanyalar

GARANTİ BBVA BONUS

Bonus kart kullanıcılarına bazı peşin okul ödemelerinde; ücretsiz 3 taksit, 4 taksit ve hatta 5 taksit seçenekleri sunuluyor. 1 - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 5.000 TL - 2.000.000 TL tutarları arasında seçili eğitim kurumlarından yapacağınız peşin okul ödemeleriniz ücretsiz 3 taksite bölünecektir. 1 - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 5.000 TL - 2.000.000 TL tutarları arasında eğitim kurumlarında Garanti BBVA POS'larından yapacağınız peşin okul ödemeleriniz ücretsiz 5 taksite bölünecektir.

Okul ödemesi yapacaklar için iyi haber! İşte ödeme kolaylığı sunan kampanyalar

İŞ BANKASI (MAXİMUM KART)

Maximum özellikli kartlarla seçili eğitim kurumlarında yapılan ödemelere ilave taksit fırsatı: 2-8 taksiti kapsıyor, kampanya detayları farklı dönemlerde değişiklik gösterebiliyor. Maximum anlaşmalı eğitim kurumlarında 1 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapacağınız 2-8 taksitli işlemlerde ilave 4 taksit fırsatı!

Okul ödemesi yapacaklar için iyi haber! İşte ödeme kolaylığı sunan kampanyalar

EĞİTİM HARCAMASI KAMPANYALARI

Eğitim harcaması kampanyaları dönemsel ve bankalara göre farklılık gösterir. Bazı bankalar, peşim okul ödemelerini taksitlendirme imkanı verir, bazı bankalar ise ek taksit imkanları sunabilir. Bankalarla iletişime geçmek önem arz eder.

