TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura sonuçları açıklandı! 250 bin sosyal konut projesinde son durum ne? İşte isim listesi

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul ili Avrupa Yakası’nda yer alan 28 bin 340 konut için kura çekimi 11 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.30’da gerçekleştirildi. Kura, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edilebildi.

Kura sonucunda hak kazanan vatandaşlar, 25 Ağustos - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında, TOKİ’nin internet sitesinde belirtilen Türkiye Halk Bankası şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalayacak. Sözleşme süreci, ilan edilen program dahilinde yürütülecek.

İŞTE TOKİ KURA SONUÇLARI İSTANBUL İSİM LİSTESİ

250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE YENİ BAŞVURU DÖNEMİ

Henüz 2025 yılı için e-Devlet üzerinden başvuru ekranı açılmadı. Bakanlık açıklamasına göre yeni başvuru sürecinin yıl sonu veya 2026 başında başlatılması planlanıyor.

Bakan Murat Kurum, gençleri ev sahibi yapmaya yönelik yeni proje çalışmalarına da değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza böyle bir kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yeni çalıştığımız yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Yani bu çok önemli bir avantaj. Bunun dışında da tüm Türkiye'de biliyorsunuz bu projeleri yürütüyoruz. Sosyal konut anlamında bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konutu ülkemizde 81 şehrimize kazandırdık. İnşallah buna yenilerini eklemeye devam edeceğiz."