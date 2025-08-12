Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura sonuçları açıklandı! 250 bin sosyal konut projesinde son durum ne? İşte isim listesi

TOKİ kura sonuçları, İstanbul’da yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Öyle ki, pek çok vatandaş T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasını sık sık yenileyerek sonuçları öğrenmeye çalışıyor. TOKİ’nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen Avrupa Yakası kura çekimi hak sahiplerini belirledi. Peki, kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı, projede son durum ne? Başvurular ne zaman başlayacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 11:00

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () tarafından hayata geçirilen 250 Bin kapsamında, İstanbul ili Avrupa Yakası’nda yer alan 28 bin 340 konut için 11 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.30’da gerçekleştirildi. Kura, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edilebildi.

TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura sonuçları açıklandı! 250 bin sosyal konut projesinde son durum ne? İşte isim listesi

Kura sonucunda hak kazanan vatandaşlar, 25 Ağustos - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında, TOKİ’nin internet sitesinde belirtilen Türkiye Halk Bankası şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalayacak. Sözleşme süreci, ilan edilen program dahilinde yürütülecek.

TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura sonuçları açıklandı! 250 bin sosyal konut projesinde son durum ne? İşte isim listesi

İŞTE TOKİ KURA SONUÇLARI İSTANBUL İSİM LİSTESİ

250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE YENİ BAŞVURU DÖNEMİ

Henüz 2025 yılı için e-Devlet üzerinden başvuru ekranı açılmadı. Bakanlık açıklamasına göre yeni başvuru sürecinin yıl sonu veya 2026 başında başlatılması planlanıyor.

TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura sonuçları açıklandı! 250 bin sosyal konut projesinde son durum ne? İşte isim listesi

Bakan Murat Kurum, gençleri ev sahibi yapmaya yönelik yeni proje çalışmalarına da değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza böyle bir kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yeni çalıştığımız yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Yani bu çok önemli bir avantaj. Bunun dışında da tüm Türkiye'de biliyorsunuz bu projeleri yürütüyoruz. anlamında bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konutu ülkemizde 81 şehrimize kazandırdık. İnşallah buna yenilerini eklemeye devam edeceğiz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Promosyonda yeni dönem: 35 bin TL’yi bulabilir
Araç alacaklar dikkat! İkinci el fiyatları sıfır araçları geçti: Bu ilanlara kanmayın
ETİKETLER
#toki
#kura çekimi
#sosyal konut
#sosyal konut projesi
#2025 Tokİ Konutları
#Tokİ Başvuru Tarihleri
#Ev Sahipliğini Erteleme
#250 Bin Sosyal Konutlar
#İstanbul Konut
#Sosyal Konutlar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.