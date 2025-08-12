Menü Kapat
31°
Ekonomi
Araç alacaklar dikkat! İkinci el fiyatları sıfır araçları geçti: Bu ilanlara kanmayın

ÖTV düzenlemesi sonrası araç piyasasında sıfır mı, ikinci el mi ikilemi sürerken, ilan sitelerinde bazı ikinci el araçların fiyatının aynı modelin sıfırından bile yüksek olduğu görüldü. Uzmanlar, alıcıları dolandırıcılık riskine karşı uyararak özellikle “vadelendirme” ve “kredilendirme” konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Araç piyasasında dengeler değişirken ilginç bir tablo ortaya çıktı. Bazı ilanlarda, ikinci el otomobillerin fiyatı sıfır araçların üzerinde seyrediyor. Bu durum hem alıcıları şaşırtıyor hem de uzmanları riskine karşı uyarmaya itiyor.

Araç alacaklar dikkat! İkinci el fiyatları sıfır araçları geçti: Bu ilanlara kanmayın

İKİNCİ ELDE FİYATLAR SIFIRI GEÇTİ

artışının ardından dalgalanma yaşayan piyasasında, aynı marka ve model araçların ikinci el fiyatlarının fiyatını geçtiği görüldü. Örneğin, bayide 2,5 milyon TL’ye satılan TOGG’un en üst paketinin, ilan sitelerinde 3 milyon TL’ye kadar çıkarıldığı dikkat çekti. Oysa son yıllarda olduğu gibi bayilerde araç bulunmama sorunu artık yaşanmıyor. Bu nedenle, ikinci elin sıfırdan pahalı olması için makul bir gerekçe kalmadığı vurgulanıyor.

Araç alacaklar dikkat! İkinci el fiyatları sıfır araçları geçti: Bu ilanlara kanmayın

"DOLANDIRILMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Otomotiv sektörü uzmanı Aykan Ceylan, sıfır fiyatının üzerinde satışa çıkarılan araçlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, “Bu tür ilanlardan araç alınırsa dolandırılma ihtimali çok yüksek” uyarısında bulundu.

Araç alacaklar dikkat! İkinci el fiyatları sıfır araçları geçti: Bu ilanlara kanmayın

"SIFIR FİYATINI GEÇEMEZ"

Sektör temsilcileri, mevcut durumda ne çip krizi ne de başka bir tedarik sıkıntısı olduğunu, istisna modeller dışında tüm araçların bayilerden zamanında temin edilebildiğini hatırlatıyor. Ceylan, “Sıfır fiyatının üzerinde satılması yasal değil. Böyle bir durumda satıcı, kendi vadelendirme veya kredilendirme teklifleriyle alıcıyı ikna etmeye çalışabilir. Ancak bu yöntemler çoğu zaman güvenilir değil. Daha uygun faiz seçenekleri bayilerde mevcut. Bu yüzden tüketiciler bu tür ilanlara karşı dikkatli olmalı” dedi.

