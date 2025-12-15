Sakarya'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'da D-650 kara yolu Bilecik istikameti Kumbaşı Mahallesi mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 tır, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada can pazarı yaşandı.

12 KİŞİ YARALI

Meydana gelen kazada araçlarda bulunan toplam 12 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan kazanın ardından yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yoldaki trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.