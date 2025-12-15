Fenerbahçe-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe ve Konyaspor, Kadıköy'de sahaya çıkıyor. Hakem Ozan Ergün'ün düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve Trendyol Süper Lig'in zirvesini doğrudan etkileyecek.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie, Edson, Asensio, İsmail, Talisca, Kerem, Duran.
Konyaspor: Bahadır, Anzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Bardhi, Jin-Ho, Melih, Bjorlo, Pedrinho, Umut.
Galatasaray'ın kayıpsız geçtiği haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde puan tablosunda ikinci sıraya yükselecek ve lideri takibine devam etmiş olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi Brann deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibi karşısında üstün bir oyun sergilemiş ve maçı 4-0 kazanmıştı.
FIFA, Afrika Uluslar Kupası için davet alan oyuncuların en geç bugün ülkelerinin kamplarına katılması talimatını vermişti. Fenerbahçe’de Dorgeles Nene, Mali’ye; Youssef En-Nesyri ise Fas’a gitti. İki futbolcu, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü de tedavi süreci kapsamında müsabakada sahaya çıkamayacak.
Trendyol Süper Lig'de pek çok takım çalıştıran ve Fenerbahçe'ye 9 kez rakip olan Çağdaş Atan, bu süreçte 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.
Puan tablosunda küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Konyaspor, Kadıköy'den puan ya da puanlar almayı ve zamanla üst sıralara doğru ilerlemeyi hedefliyor.
https://x.com/konyaspor/status/2000272073445216363?s=20