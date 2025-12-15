Fenerbahçe-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe ve Konyaspor, Kadıköy'de sahaya çıkıyor. Hakem Ozan Ergün'ün düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve Trendyol Süper Lig'in zirvesini doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie, Edson, Asensio, İsmail, Talisca, Kerem, Duran.

Konyaspor: Bahadır, Anzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Bardhi, Jin-Ho, Melih, Bjorlo, Pedrinho, Umut.

FENERBAHÇE'DE ZİRVE HESAPLARI

Galatasaray'ın kayıpsız geçtiği haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde puan tablosunda ikinci sıraya yükselecek ve lideri takibine devam etmiş olacak.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi Brann deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibi karşısında üstün bir oyun sergilemiş ve maçı 4-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

FIFA, Afrika Uluslar Kupası için davet alan oyuncuların en geç bugün ülkelerinin kamplarına katılması talimatını vermişti. Fenerbahçe’de Dorgeles Nene, Mali’ye; Youssef En-Nesyri ise Fas’a gitti. İki futbolcu, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü de tedavi süreci kapsamında müsabakada sahaya çıkamayacak.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Trendyol Süper Lig'de pek çok takım çalıştıran ve Fenerbahçe'ye 9 kez rakip olan Çağdaş Atan, bu süreçte 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

KONYASPOR'DA ZORLU EŞİK

Puan tablosunda küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Konyaspor, Kadıköy'den puan ya da puanlar almayı ve zamanla üst sıralara doğru ilerlemeyi hedefliyor.

https://x.com/konyaspor/status/2000272073445216363?s=20