Spor
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertlilerin; lider Galatasaray'ın kayıpsız geçtiği haftadaki kritik mücadelesine dair, tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Fenerbahçe-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 00:44
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 00:51

Fenerbahçe ve Konyaspor, Kadıköy'de sahaya çıkıyor. Hakem Ozan Ergün'ün düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve Trendyol Süper Lig'in zirvesini doğrudan etkileyecek.

Fenerbahçe-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie, Edson, Asensio, İsmail, Talisca, Kerem, Duran.

Fenerbahçe-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Konyaspor: Bahadır, Anzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Bardhi, Jin-Ho, Melih, Bjorlo, Pedrinho, Umut.

Fenerbahçe-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE ZİRVE HESAPLARI

Galatasaray'ın kayıpsız geçtiği haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde puan tablosunda ikinci sıraya yükselecek ve lideri takibine devam etmiş olacak.

Fenerbahçe-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE AVRUPA'DA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi Brann deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibi karşısında üstün bir oyun sergilemiş ve maçı 4-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

FIFA, Afrika Uluslar Kupası için davet alan oyuncuların en geç bugün ülkelerinin kamplarına katılması talimatını vermişti. Fenerbahçe’de Dorgeles Nene, Mali’ye; Youssef En-Nesyri ise Fas’a gitti. İki futbolcu, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü de tedavi süreci kapsamında müsabakada sahaya çıkamayacak.

Fenerbahçe-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ÇAĞDAŞ ATAN'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Trendyol Süper Lig'de pek çok takım çalıştıran ve Fenerbahçe'ye 9 kez rakip olan Çağdaş Atan, bu süreçte 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Fenerbahçe-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

KONYASPOR'DA ZORLU EŞİK

Puan tablosunda küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Konyaspor, Kadıköy'den puan ya da puanlar almayı ve zamanla üst sıralara doğru ilerlemeyi hedefliyor.

https://x.com/konyaspor/status/2000272073445216363?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN 4-0'LIK BRANN ZAFERİNDE GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Temsilcimiz, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca (4) ile skoru belirlemişti.
