TGRT Haber
31°
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Yargıtay’dan emsal karar! Milyonlarca araç sahibi için kritik gelişme: Ücret iadesi alabilirsiniz

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini doğrudan etkileyen önemli bir karar açıklandı. Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, kredi kartıyla yapılan araç muayene ödemelerinde tahsil edilen “ödeme kuruluşu hizmet bedeli”nin iadesine karar verdi. Bu gelişme ile araç sahipleri, daha önce ödedikleri bu ek ücretleri geri talep edebilecek. İşte detaylar…

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 11:26

Tunceli’de yaptıran M.T., kredi kartıyla yaptığı ödeme sırasında muayene ücretine ek olarak 127,62 TL “ödeme kuruluşu hizmet bedeli” adı altında ekstra bir kesintiyle karşı karşıya kaldı. Bu bedelin haksız olduğunu düşünen M.T., ücretin iadesi için Tunceli İl ’ne başvuru yaptı. Ancak başvurusu reddedildi. Bunun üzerine avukatı aracılığıyla Tunceli 2. Asliye Mahkemesi’ne itirazda bulunan M.T., hakem heyeti kararının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla verdiği kararda, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesine atıfta bulunarak, üye iş yerlerinin kart kullanıcılarından ekstra komisyon veya hizmet bedeli alamayacağını belirtti.

Yargıtay’dan emsal karar! Milyonlarca araç sahibi için kritik gelişme: Ücret iadesi alabilirsiniz

HAKSIZ KESİNTİ YARGITAY’DAN DÖNDÜ

Mahkeme, hakem heyeti kararını iptal ederek, haksız yere alınan 127,62 TL’nin M.T.’ye iadesine hükmetti. Bu karar, Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Araç muayenesinde ödeme kuruluşları veya aracı kurumlar tarafından tahsil edilen hizmet bedellerinin hukuka aykırı olduğu vurgulanırken, bu ücretlerin geri alınabileceği ortaya çıktı.

Yargıtay’dan emsal karar! Milyonlarca araç sahibi için kritik gelişme: Ücret iadesi alabilirsiniz

Avukat Haydar Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüketici hakem heyetlerinin red kararına rağmen mahkemede açtığımız dava lehimize sonuçlandı. Bu karar, haksız komisyon ödeyen tüm vatandaşlar için önemli bir hukuki dayanak oluşturuyor. Vatandaşlarımız, ödedikleri haksız hizmet bedellerinin iadesi için öncelikle tüketici hakem heyetlerine başvurabilir, sonuç alınamazsa mahkemeye gidebilirler” dedi.

