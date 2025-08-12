İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte yatırımcısına en çok kazandıran otomobil

İkinci el otomobilde en az değer kaybeden otomobiller belli oldu. 2025 yılında yatırımcısına en çok kazandıran otomobiller ise otomobil pazarında yüksek talep görmesiyle dikkat çekiyor. Quartz verilerine göre, en az değer kaybı yaşayan modeller arasında Toyota, BMW, Kia ve Hyundai gibi markalar öne çıkıyor.
Quartz tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılında ikinci el piyasasında değerini en iyi koruyan otomobil modelleri belli oldu. Listenin zirvesinde, sadece yüzde 9,55’lik değer kaybıyla Toyota RAV4 yer aldı.
Chevrolet Blazer EV – Değer kaybı: %21,22
Chevrolet Equinox EV – Değer kaybı: %19,37
Chevrolet Silverado EV – Değer kaybı: %18,74
Chevrolet Equinox – Değer kaybı: %17,80
Kia Sportage – Değer kaybı: %16,02
Hyundai Kona Electric – Değer kaybı: %14,43
Toyota Corolla – Değer kaybı bilgisi açıklanmadı
BMW 3 Serisi – Değer kaybı: %14,11
Chevrolet Silverado – Değer kaybı: %13,31
Toyota RAV4 – Değer kaybı: %9,55