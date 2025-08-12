İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte yatırımcısına en çok kazandıran otomobil

İkinci el otomobilde en az değer kaybeden otomobiller belli oldu. 2025 yılında yatırımcısına en çok kazandıran otomobiller ise otomobil pazarında yüksek talep görmesiyle dikkat çekiyor. Quartz verilerine göre, en az değer kaybı yaşayan modeller arasında Toyota, BMW, Kia ve Hyundai gibi markalar öne çıkıyor.

