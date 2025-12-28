Ford’da bir devir sona erdi: CEO Farley, "Belki de bir hataydı" dedi ve noktayı koydu

Otomotiv dünyasının köklü devi Ford, elektrikli araç planlarını baştan aşağı yenilemekle kalmayıp onlarca yıldır sürdürdüğü "uygun fiyatlı, kitlelere yönelik küçük otomobil" üretme hedefinden de vazgeçti.

Carscoops'a göre, markanın yeni yol haritasında artık Fiesta veya Focus gibi modeller yer almıyor. Aksine şirket, nostalji, macera ve saf performansa hitap eden Mustang ve Bronco gibi araçları merkeze alıyor. Söz konusu araçlar, Ford'un amiral gemisi olan kamyonet serileriyle birlikte markanın geleceğini şekillendirecek.

"TOYOTA VE HYUNDAI İLE REKABET EDEMİYORUZ"

Ford CEO’su Jim Farley, La Nación gazetesine verdiği demeçte, şirketin gittiği yön hakkında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Geçmişte Toyota ve Hyundai gibi Japon ve Güney Koreli üreticilerle rekabet etmeye çalışmalarından memnun olduğunu, ancak bu stratejinin finansal açıdan sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Deneyimli yönetici, konuya ilişkin şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Ford için tam kapsamlı bir üretici olmak ruhani bir andı, ancak bu bir hataydı ve çok şey öğrendim. Denemek elbette yanlış değildi fakat maliyetlerimiz Toyota ve Hyundai/Kia ile rekabet edemedi. Sonunda Broncos ve kamyonetlere geçmek zorunda kaldık.”

SATIŞ ADETLERİ DÜŞTÜ, KÂRLILIK ARTTI

Strateji değişikliğinin bir sonucu olarak Ford, Escape SUV, Fusion, Taurus ve Edge gibi ana akım modellerini üretimden kaldırdı. Ürün gamının sadeleşmesiyle birlikte birim satışlarında gözle görülür bir düşüş yaşansa da gelir tablolarında iyileşme gözlemlendi.

Verilere bakıldığında, 2013 ile 2017 yılları arasında her yıl küresel çapta 6,3 milyonun üzerinde araç satan Ford, 2020 yılında 4,2 milyona kadar geriledi. Takvimler 2021'i gösterdiğinde ise rakam 3,9 milyona düştü ve sonrasında yıllık 4,2 ile 4,4 milyon bandına oturdu.

Fabrikadan çıkan araç sayısı azalmış olsa da, üretilen her bir modelin hem etkisi hem de kâr marjı arttı. Özellikle Mustang GTD, arazi odaklı Bronco Raptor ve güçlü F-150 Raptor R gibi modeller, şirketin yeni dönemdeki en büyük kozları haline geldi.