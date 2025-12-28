Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

ABB toplu ulaşımdan sonra otopark ücretlerine de zam yaptı! İşte yeni tarife

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) toplu ulaşımda yaptığı yüzde 35'lik zammın ardından otopark fiyatlarına da zam yaptı. Yeniden düzenlenen tarifeye göre ücretler 100 lira ile 250 lira arasında değişiyor.

ABB toplu ulaşımdan sonra otopark ücretlerine de zam yaptı! İşte yeni tarife
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 18:31

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan sonra bu kez de otopark ücretlerine zam yaptı. Otopark ücreti sene sonu gelen son zamla birlikte 250 TL oldu.

ABB Aralık Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşimi’nde görüşülen ve BELTAŞ’a bağlı otoparkları kapsayan yeni tarife oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi. Kararla birlikte Ankara genelinde otopark ücretlerinde artış yaşandı.

ABB toplu ulaşımdan sonra otopark ücretlerine de zam yaptı! İşte yeni tarife

ANKARA'DA YENİ OTOPARK TARİFESİ BELİRLENDİ

BELTAŞ tarafından işletilen otoparklarda 0-15 dakika ücretsiz uygulaması devam ederken, bu sürenin aşılması halinde ücretler ciddi şekilde yükseldi Genel otopark tarifesi şöyle:

- 0-15 dakika ücretsiz

- 2 saate kadar 100 TL

- 2-4 saat arası 140 TL

- 4-8 saat ve üzeri, 160 TL

ABB toplu ulaşımdan sonra otopark ücretlerine de zam yaptı! İşte yeni tarife

Ulus - Kızılay Rüzgârlı, Kale Tarihi Kent Bölgesi, Necatibey Caddesi yol boyu:

0-15 dakika ücretsiz

2 saate kadar 150 TL

2-4 saat arası 200 TL

4-8 saat ve üzeri 250 TL

TOPLU ULAŞIMA DA ZAM YAPILMIŞTI

ABB yönetimi daha önce de toplu ulaşıma büyük bir zam yapmıştı. 2026 yılı için belediye otobüsleri ve dolmuş hatlarında yüzde 35’i aşan zam, yine AK Parti ve BBP’nin ret oylarına rağmen Meclis’ten geçirilmişti.

ABB toplu ulaşımdan sonra otopark ücretlerine de zam yaptı! İşte yeni tarife

Tam biletin 35 TL'ye, öğrenci biletinin 17 TL'ye çıktığı bu dönemde, otopark ücretlerindeki rekor artış, Ankara'da vatandaşın ulaşım ve yaşam maliyetlerine dair endişelerini derinleştirdi.

