29°
Otomobil
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

TOGG T10F'in satışa çıkacağı tarihi resmen açıkladı

TOGG, T10F modelinin çıkış tarihini açıkladı. Merakla beklenen fastback tasarımı ve yüksek performans özellikleriyle dikkat çeken T10F'in yola çıkışına sayılı günler kaldı. İşte tüm detaylar...

Murat Makas
13.08.2025
13.08.2025
'nin otomotiv alanındaki küresel markası TOGG, uzun süredir merakla beklenen fastback modeli için çıkış tarihi bilgisini nihayet açıkladı. ToggCare'in resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımla birlikte, sedan kullanıcılarının da ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan modelin hangi tarihte yollara çıkacağı kesinleşmiş oldu.

TOGG T10F'in satışa çıkacağı tarihi resmen açıkladı

TOGG T10F EYLÜLDE YOLLARDA

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda T10F modelinin 2025 yılı içerisinde satışa sunulacağı belirtilmişti. Ancak yılın ilk yarısı sona ererken, T10F'in henüz piyasaya sürülmemesi, kullanıcılar arasında merak ve beklentiyi artırmıştı. Şimdi ise TOGG, Eylül 2025'te hem ön sipariş almaya başlayacağını hem de ilk teslimatları gerçekleştireceğini duyurdu.

ToggCare'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba, Eylül ayı başında T10F'ler tüm Türkiye'deki TOGG deneyim merkezlerinde kullanıcılarımızın incelemesi için sergilenmeye başlayacak. Eylül ayı içerisinde ilk T10F ön siparişleri toplanacak olup ilk teslimatları yine eylül ayında başlayacaktır."

https://x.com/toggcare/status/1955502930511163680

TOGG T10F TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TOGG T10F, markanın fastback tasarımını benimseyen ilk elektrikli model olarak büyük bir öneme sahip. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, iki farklı motor konfigürasyonu ile kullanıcıların hizmetine sunulacak arabanın arka tekerlekten çekişli versiyonu 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten tek motorla donatılmış olup, 0'dan 100 km/s hıza sadece 7,2 saniyede ulaşabiliyor.

Daha yüksek performans arayanlara hitap eden dört tekerlekten çekişli bir versiyonda iki motor birlikte çalışarak 435 beygir güç ve 700 Nm tork değerlerine sahip bir performans ortaya koyuyor. Aracın 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresiyse 4,4 saniye olarak belirtiliyor.

TOGG T10F'in satışa çıkacağı tarihi resmen açıkladı

Batarya seçenekleri de performans kadar iddialı olan TOGG T10F teknik özelliklerinde aşağıdaki imkanları sunacak:

  • Standart menzilli model: 52,4 kWh batarya
  • Uzun menzilli model: 88,5 kWh batarya (tam şarjla yaklaşık 600 kilometre yol kat edebiliyor)
  • 12.3 inçlik dijital gösterge paneli
  • 29 inçlik dev multimedya ekranı
  • 8 inçlik klima kontrol ekranı
  • Snapdragon işlemcili bilgi-eğlence sistemi
  • Mobil internet
  • Wi-Fi erişim noktası
  • Sosyal kamera
  • Beygir gücü: 218 ps (arkadan itiş çekiş seçeneğiyle), 435 ps (dört tekerlekten çekiş seçeneğiyle)
  • 0,23'lere varan sürtünme katsayısı
TOGG T10F'in satışa çıkacağı tarihi resmen açıkladı

TOGG T10F FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG yetkilileri, eylül ayında hem ön sipariş hem de teslimat süreci başlayacak olan "T10F'in fiyatı ne kadar olacak?" sorusunu henüz cevaplamadı. İlerleyen günlerden resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

TOGG T10F'in çıkış tarihi ne zaman?
T10F'in resmi çıkış tarihi Eylül 2025 olarak açıklandı. İlk teslimatlar aynı ay içerisinde başlayacak.
TOGG T10F'in motor seçenekleri neler?
TOGG T10F, hem arka tekerlekten çekişli (218 beygir gücü) hem de dört tekerlekten çekişli (435 beygir gücü) olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunuyor.
ETİKETLER
#Otomobil
#türkiye
#togg
#elektrikli araba
#t10f
#Teknoloji
#Hızlıback
#Otomobil
