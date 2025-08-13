TOGG T10F'in satışa çıkacağı tarihi resmen açıkladı

Türkiye'nin otomotiv alanındaki küresel teknoloji markası TOGG, uzun süredir merakla beklenen fastback modeli T10F için çıkış tarihi bilgisini nihayet açıkladı. ToggCare'in resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımla birlikte, sedan kullanıcılarının da ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan modelin hangi tarihte yollara çıkacağı kesinleşmiş oldu.

TOGG T10F EYLÜLDE YOLLARDA

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda TOGG T10F modelinin 2025 yılı içerisinde satışa sunulacağı belirtilmişti. Ancak yılın ilk yarısı sona ererken, T10F'in henüz piyasaya sürülmemesi, kullanıcılar arasında merak ve beklentiyi artırmıştı. Şimdi ise TOGG, Eylül 2025'te hem ön sipariş almaya başlayacağını hem de ilk teslimatları gerçekleştireceğini duyurdu.

ToggCare'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba, Eylül ayı başında T10F'ler tüm Türkiye'deki TOGG deneyim merkezlerinde kullanıcılarımızın incelemesi için sergilenmeye başlayacak. Eylül ayı içerisinde ilk T10F ön siparişleri toplanacak olup ilk teslimatları yine eylül ayında başlayacaktır."

https://x.com/toggcare/status/1955502930511163680

TOGG T10F TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TOGG T10F, markanın fastback tasarımını benimseyen ilk elektrikli model olarak büyük bir öneme sahip. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, iki farklı motor konfigürasyonu ile kullanıcıların hizmetine sunulacak arabanın arka tekerlekten çekişli versiyonu 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten tek motorla donatılmış olup, 0'dan 100 km/s hıza sadece 7,2 saniyede ulaşabiliyor.

Daha yüksek performans arayanlara hitap eden dört tekerlekten çekişli bir versiyonda iki motor birlikte çalışarak 435 beygir güç ve 700 Nm tork değerlerine sahip bir performans ortaya koyuyor. Aracın 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresiyse 4,4 saniye olarak belirtiliyor.

Batarya seçenekleri de performans kadar iddialı olan TOGG T10F teknik özelliklerinde aşağıdaki imkanları sunacak:

Standart menzilli model: 52,4 kWh batarya

Uzun menzilli model: 88,5 kWh batarya (tam şarjla yaklaşık 600 kilometre yol kat edebiliyor)

12.3 inçlik dijital gösterge paneli

29 inçlik dev multimedya ekranı

8 inçlik klima kontrol ekranı

Snapdragon işlemcili bilgi-eğlence sistemi

Mobil internet

Wi-Fi erişim noktası

Sosyal kamera

Beygir gücü: 218 ps (arkadan itiş çekiş seçeneğiyle), 435 ps (dört tekerlekten çekiş seçeneğiyle)

0,23'lere varan sürtünme katsayısı

TOGG T10F FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG yetkilileri, eylül ayında hem ön sipariş hem de teslimat süreci başlayacak olan "T10F'in fiyatı ne kadar olacak?" sorusunu henüz cevaplamadı. İlerleyen günlerden resmi açıklama yapılması bekleniyor.