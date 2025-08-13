Otomobil devi Porsche, savunma sanayi işine gidiyor

Porsche Yönetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Poetsch, Avrupa'da artan savunma harcamalarına dikkat çekerek, güvenlik ve dayanıklılık konularını yakından takip ettiklerini söyledi. Poetsch, mobilite ve endüstriyel teknolojinin önemini koruyacaklarını ancak savunma ve ilgili alanlara yatırımın öncelik kazanacağını vurguladı.

YATIRIM ALANLARI BELLİ

İlk etapta, savunma teknolojileri geliştiren yenilikçi şirketlere yatırım yapacak bir platform kurulacak. Bu platformda diğer yatırımcılarla iş birliği yapılacak. Hedef alanlar arasında uydu gözetimi, keşif ve sensör sistemleri, siber güvenlik, lojistik ve tedarik teknolojileri bulunuyor.

Porsche ayrıca, Alman ve Avrupalı aile şirketlerine savunma sektöründe yatırım fırsatları sunmak için özel bir ağ etkinliği düzenleyecek.

KÂR BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Volkswagen ve Porsche markalarından gelen katkının azalmasıyla şirket, tam yıl düzeltilmiş net kâr tahminini 2,4-4,4 milyar euro aralığından 1,6-3,6 milyar euroya çekti. Yılın ilk yarısında düzeltilmiş kâr, geçen yılın aynı dönemindeki 2,11 milyar eurodan 1,11 milyar euroya geriledi.