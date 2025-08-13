Elektrikli SUV araçlarda yeni menzil rekoru geldi! Tek şarjda 931 kilometre Guinnes'e girdi

İsveç'te üretilen Polestar’ın Long Range Single Motor versiyonu, profesyonel verimlilik sürücüleri Sam Clarke, Kevin Booker ve Richard Parker’ın direksiyonunda 22 saat 57 dakika boyunca yolda kaldı. Yolculuk Norwich yakınlarında başladı ve çoğunluğu düz A ve B yollarından oluşan 931 kilometrelik parkurda, zaman zaman çift şeritli yollardan ve değişken hava koşullarından geçildi. Üçlü, her üç saatte bir direksiyon değiştirerek 20 inç jantlı, Michelin EV lastiklerine sahip standart bir Polestar 3 kullandı. Rekor denemesi, Guinness Dünya Rekorları hakemi Paulina Sapinska tarafından onaylandı.

YOL BİTERKEN BATARYA YÜZDE SIFIRDAYDI

Aracın resmi WLTP menzil değeri olan 705 kilometreye ulaşıldığında hâlâ yüzde 20 batarya kalmıştı. Batarya yüzde 0’a indiğinde ise ekip 13 kilometre daha yol yaptı ve şarj istasyonuna ulaştı. Ortalama tüketim 1 kWh başına 8,26 kilometre olarak kaydedildi. Clarke, “Arabayı sınırlarına zorlarken aslında biz de kendi sınırlarımızı zorluyoruz” derken, Booker ise yoğun yağış ve trafikten dolayı lastiklerin yol direncinin arttığını, bu nedenle verimliliğin düştüğünü belirtti.

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE POLİS SÜRPRİZİ

Parker, yağmurun dinmesinin ardından yerel polisle yaşadıkları kısa süreli diyaloğu anlattı. Yetkililer, girişimin “ultra-verimlilik” amacıyla yapıldığını öğrenince ekibe başarılar dileyerek yollarına devam etmelerine izin verdi. Melton Mowbray yakınlarında son dakika yol kapanması ise ekibin karşılaştığı son engellerden biriydi. Parker, “Bu rekor sadece sürücünün değil, yan koltuktaki hızlı düşünen yol arkadaşının da başarısı. Navigasyon desteği en az batarya yönetimi kadar kritik” diye konuştu.