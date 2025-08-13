Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Elektrikli SUV araçlarda yeni menzil rekoru geldi! Tek şarjda 931 kilometre Guinnes'e girdi

İsviçli otomotiv devi Polestar 3, tek şarjla tam 931 kilometre yol kat ederek elektrikli SUV kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elektrikli SUV araçlarda yeni menzil rekoru geldi! Tek şarjda 931 kilometre Guinnes'e girdi
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 09:45

İsveç'te üretilen Polestar’ın Long Range Single Motor versiyonu, profesyonel sürücüleri Sam Clarke, Kevin Booker ve Richard Parker’ın direksiyonunda 22 saat 57 dakika boyunca yolda kaldı. Yolculuk Norwich yakınlarında başladı ve çoğunluğu düz A ve B yollarından oluşan 931 kilometrelik parkurda, zaman zaman çift şeritli yollardan ve değişken hava koşullarından geçildi. Üçlü, her üç saatte bir direksiyon değiştirerek 20 inç jantlı, Michelin EV lastiklerine sahip standart bir Polestar 3 kullandı. denemesi, hakemi Paulina Sapinska tarafından onaylandı.

Elektrikli SUV araçlarda yeni menzil rekoru geldi! Tek şarjda 931 kilometre Guinnes'e girdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elektrikli araç furyası! Yüzde 27 arttı

YOL BİTERKEN BATARYA YÜZDE SIFIRDAYDI

Aracın resmi WLTP menzil değeri olan 705 kilometreye ulaşıldığında hâlâ yüzde 20 batarya kalmıştı. Batarya yüzde 0’a indiğinde ise ekip 13 kilometre daha yol yaptı ve şarj istasyonuna ulaştı. Ortalama tüketim 1 kWh başına 8,26 kilometre olarak kaydedildi. Clarke, “Arabayı sınırlarına zorlarken aslında biz de kendi sınırlarımızı zorluyoruz” derken, Booker ise yoğun yağış ve trafikten dolayı lastiklerin yol direncinin arttığını, bu nedenle verimliliğin düştüğünü belirtti.

Elektrikli SUV araçlarda yeni menzil rekoru geldi! Tek şarjda 931 kilometre Guinnes'e girdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5 dakikada 450 KM menzil: Yeni katı hal bataryaları geliyor

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE POLİS SÜRPRİZİ

Parker, yağmurun dinmesinin ardından yerel polisle yaşadıkları kısa süreli diyaloğu anlattı. Yetkililer, girişimin “ultra-verimlilik” amacıyla yapıldığını öğrenince ekibe başarılar dileyerek yollarına devam etmelerine izin verdi. Melton Mowbray yakınlarında son dakika yol kapanması ise ekibin karşılaştığı son engellerden biriydi. Parker, “Bu rekor sadece sürücünün değil, yan koltuktaki hızlı düşünen yol arkadaşının da başarısı. Navigasyon desteği en az batarya yönetimi kadar kritik” diye konuştu.

ETİKETLER
#elektrikli araç
#elektrikli araç
#rekor
#verimlilik
#Guinness Dünya Rekorları
#elektrikli suv
#Kritik An
#Uzun Menzil
#Uzun Menzilli Araçlar
#Polestar
#Polestar 3
#Ölküt
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.