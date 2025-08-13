Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
29°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Elektrikli araç furyası! Yüzde 27 arttı

Rho Motion, temmuz ayı ve ocak-temmuz dönemine ilişkin elektrikli araç satış verilerini açıkladı. Dünyada ocak-temmuz döneminde satılan elektrikli araç sayısı 10,7 milyona ulaşırken, bu dönemde satışlar yıllık bazda yüzde 27 arttı.

Elektrikli araç furyası! Yüzde 27 arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
09:28
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
09:33

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion, temmuz ayı ve ocak-temmuz dönemine ilişkin satış verilerini açıkladı. Buna göre, temmuzda dünyada 1,6 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam yıllık bazda yüzde 21 artışa karşılık geldi ancak satışlar aylık bazda yüzde 9 geriledi. Ayrıca, satışlarda temmuzda görülen yüzde 21'lik büyüme, ocaktan beri görülen en düşük artış olarak kayıtlara geçti.

Elektrikli araç furyası! Yüzde 27 arttı

Dünyada ocak-temmuz dönemindeki elektrikli araç satışları ise yıllık bazda yüzde 27 artışla 10,7 milyona ulaştı. Bu satışların 6,5 milyonu 'de görüldü. Çin'deki satışlar söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 29 büyüdü. Ancak Çin pazarında satışlar temmuzda aylık bazda yüzde 13 düşüş gösterdi. Çin'de batarya elektrikli araç satışları plug-in hibrit araçları geride bırakmaya devam etti.

Elektrikli araç furyası! Yüzde 27 arttı

AVRUPA'DA YÜZDE 30 ARTIŞ

Elektrikli araç satışları 'da ocak-temmuz döneminde yüzde 30 artarak 2,3 milyon olurken, Kuzey Amerika'da yüzde 2 artışla bir milyon olarak kayıtlara geçti. 'de elektrikli araç satışlarında Enflasyonu Azaltma Kanunu (IRA) kapsamında elektrikli araçlara sağlanan desteklerin 30 Eylül'de bitmesi nedeniyle bu alandaki satışların kısa dönemli artabileceği öngörülüyor. Elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde dünyanın geri kalanında ise yüzde 42 artışla 900 bin oldu.

Elektrikli araç furyası! Yüzde 27 arttı

ÇİN KÜRESEL PAZARDA LİDER

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, elektrikli araç satışlarının aylık bazda zayıflamasına rağmen Çin'in küresel pazarda liderliğini sürdürdüğünü ve elektrikli araç penetrasyonunu yüzde 50'nin üzerinde tuttuğunu belirterek, Avrupa'daki satışlarda görülen ivmenin etkileyici olduğunu dile getirdi.

Elektrikli araç furyası! Yüzde 27 arttı

Almanya ve İngiltere gibi pazarların hızla ilerlediğini ancak Fransa'da teşvik planlarına rağmen elektrikli araç satışlarının durgun olduğunu ifade eden Lester, şunları kaydetti:

Elektrikli araç furyası! Yüzde 27 arttı

"Kuzey Amerika'da ise büyüme 2025'te şu ana kadar zayıf seyrediyor. ABD politika engelleriyle karşı karşıya kalırken, Kanada'da yavaşlama gözleniyor. Eylülde IRA tüketici vergi kredisinin son tarihinden önce ABD'de talepte kısa vadeli bir artış bekliyoruz, ardından muhtemelen bir düşüş yaşanacak. Bölgesel farklılıklara rağmen 2025'te elektrikli araçların benimsenme eğilimi genel olarak güçlü bir şekilde yukarı yönlü olmaya devam ediyor."

TGRT Haber
