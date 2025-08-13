Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Asya borsaları uçuşa geçti! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, tarihinde ilk kez 43.000 puanın üzerine çıkarak 43.407,56 seviyesine ulaştı ve rekor kırdı. Topix endeksi de 3.097,94 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Asya borsaları uçuşa geçti! Tüm zamanların rekoru kırıldı
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 08:53
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 08:55

ABD'de temmuz ayı verisinin ılımlı gelmesi ve Fed'den beklentisi, Wall Street'teki rekorları Asya piyasalarına taşıdı. Ancak uzmanlar, Nikkei'nin aşırı alım bölgesine girdiğini ve sert bir düzeltme riskinin bulunduğunu belirtiyor.

Asya borsaları uçuşa geçti! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, tarihinde ilk kez 43.000 puanın üzerine çıkarak rekor kırdı. Türkiye saatiyle 07.02'de yüzde 1,61 artışla 43.407,56 seviyesini gören Nikkei, 4 Ağustos'tan bu yana toplamda yüzde 7,7 oranında yükseldi. Böylece endeks, art arda altıncı işlem gününde de kazançlarını sürdürdü. Geniş kapsamlı Topix endeksi de yüzde 1 yükselerek 3.097,94 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Asya borsaları uçuşa geçti! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Her iki endeksin yükselişinde, ABD'de temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisinin beklentilerden ılımlı gelmesi ve Eylül ayında Fed'den faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi etkili oldu. Bu gelişme, Wall Street'te S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin rekor kırmasına yol açtı ve Asya piyasalarına pozitif yansıdı.

Nomura Securities stratejisti Maki Sawada, "ABD enflasyon verileri sonrası piyasada bir rahatlama havası hakim. Bu da Japon hisselerini yukarı taşıdı," değerlendirmesinde bulundu. Ancak Sawada, Nikkei'nin hızlı yükselişine dikkat çekerek sert bir düzeltme hareketinin olası olduğunu vurguladı.

Asya borsaları uçuşa geçti! Tüm zamanların rekoru kırıldı

GÜÇ ENDEKSİ AŞIRI ALIM BÖLGESİNE GİRDİ

Endeksin Göreli Güç Endeksi (RSI) 75'in üzerine çıkarak aşırı alım bölgesine girdi. RSI, en son 24 Temmuz'da bu seviyelere çıkmış, ardından endeks dört gün boyunca değer kaybetmişti.

Asya borsaları uçuşa geçti! Tüm zamanların rekoru kırıldı

HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKIYOR?

Nikkei'de işlem gören 225 hissenin 183'ü yükseldi, 41'i geriledi, biri sabit kaldı. Teknoloji hisseleri yükselişte başı çekti. Renesas Electronics yüzde 7'den fazla, Sony Group yüzde 4,6, çip test ekipmanı üreticisi Advantest ise yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Öte yandan, Fed'in faiz indirimi beklentisiyle dolar zayıflarken Japon yeni değer kazandı. Güçlü yen, ihracatçı Japon şirketlerinin yurtdışı gelirlerini olumsuz etkileyerek borsa kazançlarını sınırladı.

ETİKETLER
#faiz indirimi
#etf
#Enflasyon
#Nikkei
#Japonya Borsası
#Fazla Alım
#Endeksi
#Ekonomi
