TOKİ'den yatırım için büyük fırsat! 21 ilde 102 iş yeri satılacak! İşte başvuru şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetindeki 21 ildeki toplam 102 iş yerini açık artırma ile satışa çıkarıyor. Adana’dan Trabzon’a uzanan geniş yelpazedeki satışta, yüzde 10 peşinat ve 96 ile 120 aya kadar vade seçenekleri sunulacak.

AÇIK ARTIRMA İKİ AYRI OTURUMDA YAPILACAK

Satışa sunulan iş yerleri arasında ticaret merkezi, dükkan, pazar yeri, konut ve alışveriş merkezi niteliğindeki taşınmazlar bulunuyor. Açık artırma, 28 Ağustos Perşembe günü saat 10.30’da iki oturum halinde Ankara’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Katılmak isteyenler, www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden de teklif verebilecek.

SATILACAK İŞ YERLERİNİN BULUNDUĞU İLLER

TOKİ’nin satış yapacağı iller şunlar: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Osmaniye.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR VE NEREDEN YAPILACAK?

Satışa ilişkin ayrıntılar ve açık artırma başvuru şartları www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr adreslerinden öğrenilebilecek. Ayrıca (212) 608 15 00 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

