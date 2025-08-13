Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

TOKİ'den yatırım için büyük fırsat! 21 ilde 102 iş yeri satılacak! İşte başvuru şartları

TOKİ 21 ilde 102 iş yerini satışa çıkarıyor. Açık artırma tarihi ve başvuru şartları belli olurken alıcılar 120 aya kadar vade imkânından yararlanabilecek

TOKİ'den yatırım için büyük fırsat! 21 ilde 102 iş yeri satılacak! İşte başvuru şartları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 07:42
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 07:42

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu İdaresi Başkanlığı (), mülkiyetindeki 21 ildeki toplam 102 iş yerini ile satışa çıkarıyor. Adana’dan Trabzon’a uzanan geniş yelpazedeki satışta, yüzde 10 peşinat ve 96 ile 120 aya kadar vade seçenekleri sunulacak.

TOKİ'den yatırım için büyük fırsat! 21 ilde 102 iş yeri satılacak! İşte başvuru şartları

AÇIK ARTIRMA İKİ AYRI OTURUMDA YAPILACAK

Satışa sunulan iş yerleri arasında ticaret merkezi, dükkan, pazar yeri, konut ve niteliğindeki taşınmazlar bulunuyor. Açık artırma, 28 Ağustos Perşembe günü saat 10.30’da iki oturum halinde Ankara’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Katılmak isteyenler, www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden de teklif verebilecek.

TOKİ'den yatırım için büyük fırsat! 21 ilde 102 iş yeri satılacak! İşte başvuru şartları

SATILACAK İŞ YERLERİNİN BULUNDUĞU İLLER

TOKİ’nin satış yapacağı iller şunlar: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Osmaniye.

TOKİ'den yatırım için büyük fırsat! 21 ilde 102 iş yeri satılacak! İşte başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR VE NEREDEN YAPILACAK?

Satışa ilişkin ayrıntılar ve açık artırma başvuru şartları www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr adreslerinden öğrenilebilecek. Ayrıca (212) 608 15 00 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

İstersen sana bu haberi yerel okura daha dikkat çekici hale getirecek şekilde, başlık ve spotu bölge odaklı revize edebilirim. Böylece haberi okuyan kendi şehrine özel olduğunu hisseder.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.