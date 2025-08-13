Emekliye faizsiz konut kredisi! İsa Karakaş kimlerin faydalanabileceğini anlattı

Emekli maaşlarının günümüz hayat şartları karşısında yetersiz kaldığını ve emeklilerin ev alırken ya da konut kiralarını önderken güçlük çektiğini ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş bu konuda alternatif arayan emekliler için faizsiz konut kredisi konusunda merak edilenleri açıkladı.

Genel olarak SGK’nın Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik kapsamına girenlere, faizsiz konut kredisi hak sahipliği belgesi düzenlediğini söyleyen Karakaş, "Bu kapsamda Emekli Sandığı Kanununun 56. maddesi ile mülga 45. ve 64. maddelerine göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47. maddesine göre, Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 s. Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların, belirtilen sebeplerle ölmeleri hâlinde ise dul ve yetimlerinin faizsiz ev kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır." dedi.

HANGİ EMEKLİLER FAİZSİZ KREDİ KULLANABİLİR?

Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

Yukarıdaki hâller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,

İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, zorunlu sigortalılık kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,

15 Temmuz Gazilerinin faizsiz konut kredisinden faydalanmaları mümkün bulunmaktadır. Bunların dışında kalan emekli ve hak sahiplerinin ise bu imkândan faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.

KREDİDEN FAYDALANMAK İSTEYEN HAK SAHİPLERİ NE YAPACAK?

Karakaş ayrıca, SGK tarafından “Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” düzenlendiğini, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin SGK tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.

GERİ ÖDEME ŞARTLARI NELER?

Kredinin hak sahibince geri ödenmesi SGK tarafından hak sahibinin her türlü tazminatlar dâhil olarak almakta olduğu aylığının 1/4'ü oranında kesilerek yapıldığını belirten Karakaş, maaş bağlanmamış ya da aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının ¼’ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılması gerektiğini ifade etti.