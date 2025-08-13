Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emekliye faizsiz konut kredisi! İsa Karakaş kimlerin faydalanabileceğini anlattı

Emekli maaşlarının artan enflasyon rakamları karşısında yetersiz kaldığını söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekliler için merak edilen faizsiz ev kredisi konusunu tüm detaylarıyla anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emekliye faizsiz konut kredisi! İsa Karakaş kimlerin faydalanabileceğini anlattı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 09:35

Emekli maaşlarının günümüz hayat şartları karşısında yetersiz kaldığını ve emeklilerin ev alırken ya da konut kiralarını önderken güçlük çektiğini ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş bu konuda alternatif arayan emekliler için konusunda merak edilenleri açıkladı.

Emekliye faizsiz konut kredisi! İsa Karakaş kimlerin faydalanabileceğini anlattı

Genel olarak ’nın Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Hakkında Yönetmelik kapsamına girenlere, faizsiz konut kredisi hak sahipliği belgesi düzenlediğini söyleyen Karakaş, "Bu kapsamda Emekli Sandığı Kanununun 56. maddesi ile mülga 45. ve 64. maddelerine göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47. maddesine göre, Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 s. Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların, belirtilen sebeplerle ölmeleri hâlinde ise dul ve yetimlerinin faizsiz ev kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır." dedi.

Emekliye faizsiz konut kredisi! İsa Karakaş kimlerin faydalanabileceğini anlattı

HANGİ EMEKLİLER FAİZSİZ KREDİ KULLANABİLİR?

Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

Yukarıdaki hâller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,

İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, zorunlu sigortalılık kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,

15 Temmuz Gazilerinin faizsiz konut kredisinden faydalanmaları mümkün bulunmaktadır. Bunların dışında kalan emekli ve hak sahiplerinin ise bu imkândan faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Emekliye faizsiz konut kredisi! İsa Karakaş kimlerin faydalanabileceğini anlattı

KREDİDEN FAYDALANMAK İSTEYEN HAK SAHİPLERİ NE YAPACAK?

Karakaş ayrıca, SGK tarafından “Hak Sahipliği Belgesi” ve “ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” düzenlendiğini, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin SGK tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.

Emekliye faizsiz konut kredisi! İsa Karakaş kimlerin faydalanabileceğini anlattı

GERİ ÖDEME ŞARTLARI NELER?

Kredinin hak sahibince geri ödenmesi SGK tarafından hak sahibinin her türlü tazminatlar dâhil olarak almakta olduğu aylığının 1/4'ü oranında kesilerek yapıldığını belirten Karakaş, maaş bağlanmamış ya da aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının ¼’ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılması gerektiğini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hesaplarınızı kontrol edin! Dev banka Türkiye'deki bazı şubelerini kapatıyor
Yüzde 10 peşinat 120 aya varan vadeyle iş yeri! 21 ilde satış için tarih belli oldu
ETİKETLER
#konut kredisi
#toki
#sgk
#emekli maaşları
#emeklilik
#Faizsiz Konut Kredisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.