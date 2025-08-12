Yüzde 10 peşinat 120 aya varan vadeyle iş yeri! 21 ilde satış için tarih belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 21 ildeki 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Osmaniye'de bulunan 102 iş yeri satılacak.

Açık artırma, 28 Ağustos Perşembe saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek. Satışa sunulan iş yerleri arasında, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki ticaret merkezi, Ankara'nın Çubuk, Kızılcahamam ve Haymana ilçelerindeki dükkanlar ve Kırşehir'in Kaman ilçesindeki alışveriş merkezi yer alıyor.

Alıcılar, ticaret merkezi, konut, dükkan, pazar yeri ve alışveriş merkezi niteliğindeki iş yerlerine, yüzde 10 peşinat 96 ay vade ve yüzde 10 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.