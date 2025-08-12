İşte Türkiye'nin en mutsuz ili! Zirvedeki şehir şaşırttı!

TÜİK’in “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” en mutsuz illeri açıkladı. Karadeniz şehirleri listede ağırlıklı yer tutarken, herkesin tahmin ettiği İstanbul zirvede değil.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “Yaşam Memnuniyeti Araştırması”na göre, nüfusuna oranla en yüksek mutsuzluk oranına sahip şehirler belirlendi. Verilere göre, Karadeniz Bölgesi listede dikkat çekici bir ağırlığa sahip.

Araştırma, küçük ölçekli illerden büyük metropollere kadar birçok bölgede mutsuzluk oranlarının yüksek olduğunu gösterdi. Özellikle Trabzon, Samsun, Ordu ve Gümüşhane gibi şehirlerin üst sıralarda yer alması, bölgesel faktörler ve sosyoekonomik koşulların etkisini bir kez daha ortaya koydu.

9- Gümüşhane – Nüfus: 144.544 | Mutsuzluk oranı: %7,68

8- Ordu – Nüfus: 763.190 | Mutsuzluk oranı: %8,75



7- Çorum – Nüfus: 524.130 | Mutsuzluk oranı: %9,1



6- İstanbul – Nüfus: 15.907.951 | Mutsuzluk oranı: %9,12



5- Samsun – Nüfus: 1.368.488 | Mutsuzluk oranı: %9,72



4- Ankara – Nüfus: 5.782.285 | Mutsuzluk oranı: %9,95



3- İzmir – Nüfus: 4.462.056 | Mutsuzluk oranı: %10,65



2- Antalya – Nüfus: 2.688.004 | Mutsuzluk oranı: %11,7



1- Trabzon – Nüfus: 818.023 | Mutsuzluk oranı: %11,19