İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28-29 Aralık İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz Elektrik’in yayımladığı planlamaya göre İzmir’de üç gün boyunca bakım ve yenileme çalışmaları yürütülecek. Bu kapsamda il genelinde çok sayıda mahalle ve sokakta belirlenen saatlerde elektrik verilemeyecek.
27 Aralık tarihinde İzmir’in birçok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren planlı elektrik kesintileri uygulanacak:
TİRE
10.00 – 16.00
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Adnan Menderes Mahallesi: Gökçen Yolu, Benli Tepe Küme Evleri, Patlıcan Çukuru Küme Evleri, Ömerağa Kuyusu, Alyüz Kavağı, Suluirim Küme Evleri, Kazantepe civarı, Çamurluk Küme Evleri
Boynuyoğun
09.00 – 15.00
Yeniçiftlik ve Işıklar mahalleleri
09.00 – 14.00
Adnan Menderes Mahallesi: Geçit Sokak, Harman Sokak, Necip Paşa Caddesi, Rafet Saygılı Caddesi, Şehit Selahattin Çakır Bulvarı, Adalet Caddesi, Nadir Süldür Caddesi, Faik Tokluoğlu Bulvarı, Ertuğrul Gazi Caddesi, Bursa Caddesi, Rasulzade Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve çevresi
09.00 – 12.00
Fatih, 4 Eylül, İbni Melek ve Atatürk mahalleleri genelinde çok sayıda cadde ve sokak
BAYRAKLI
09.00 – 17.00
Org. Nafiz Gürman Mahallesi genelinde çok sayıda sokak ve park içi yollar
09.00 – 17.00
Org. Nafiz Gürman Mahallesi: Atatürk Caddesi ve çevresindeki sokaklar
09.00 – 17.00
Yamanlar Mahallesi ile Org. Nafiz Gürman Mahallesi’nin bazı sokakları
09.00 – 17.00
Org. Nafiz Gürman Mahallesi: Kubilay Caddesi, Atatürk Caddesi ve bağlantılı sokaklar
ÇİĞLİ
09.00 – 15.00
Küçük Çiğli Mahallesi: Anadolu Caddesi ve çevresindeki sokaklar
BORNOVA
10.00 – 12.00
Koşukavak ve Birlik mahallelerinde belirli sokaklar
14.00 – 16.00
Koşukavak ve Birlik mahallelerinde geniş kapsamlı sokak kesintisi
09.00 – 13.00
Doğanlar ve Ümit mahallelerinde çok sayıda sokak
09.00 – 14.00
Egemenlik Mahallesi: 6133 ve 6096 numaralı sokaklar
11.00 – 15.00
Işıklar Mahallesi: Salih Omurtak Caddesi ve çevresi
13.00 – 17.00
Işıklar ve Gürpınar mahallelerinde çeşitli sokaklar
DİKİLİ
09.00 – 15.00
Salihler Mahallesi: Gülkent bölgesindeki cadde ve sokaklar
BERGAMA
10.00 – 16.00
Eğrigöl Mahallesi ve köy iç yolları
10.00 – 16.00
Terzihaliller Mahallesi: Küme evleri
10.00 – 16.00
Sarıcalar Mahallesi: Köy iç yolu
MENDERES
09.00 – 17.00
Çile ve Ahmetbeyli mahallelerinde belirli sokaklar
09.00 – 12.00
Görece Cumhuriyet Mahallesi: Ana cadde ve sokaklar
12.00 – 15.00
Görece Cumhuriyet Mahallesi genelinde geniş alan
15.30 – 18.00
Kasımpaşa ve Görece Cumhuriyet mahalleleri
BUCA
09.00 – 15.00
Zafer Mahallesi: Turgut Özal Caddesi ve çevresindeki sokaklar
NARLIDERE
09.00 – 14.00
Narlı ve Çatalkaya mahallelerinde belirli sokaklar
KINIK
10.00 – 13.00
Osmaniye Mahallesi: Keremenli Küme Evleri
ÖDEMİŞ
10.00 – 16.00
Çamyayla, Bebekler, Üzümlü, Tosunlar, Suçıktı, Ortaköy, Köseler, Karadoğan, Dereuzunyer ve Demircili mahalleleri
11.00 – 14.00
Bozdağ Mahallesi: Gündalan ve çevresi
09.00 – 11.30
Umurbey ve Emmioğlu mahalleleri
11.30 – 14.00
Umurbey ve Emmioğlu mahallelerinde ikinci etap kesinti
14.00 – 16.00
Emmioğlu Mahallesi: Sanayi Sitesi
KARABAĞLAR
09.00 – 17.00
Limanreis, Kavacık ve Tırazlı mahalleleri
KARABURUN
09.00 – 15.00
Yayla ve Kösedere mahalleleri
SEFERİHİSAR
09.30 – 17.00
Atatürk, Cumhuriyet, Kavakdere, Tepecik, Turabiye, Orhanlı ve Beyler mahalleleri
ÇEŞME
09.00 – 15.00
Boyalık Mahallesi genelinde çok sayıda sokak
09.00 – 15.00
Altınyunus ve Boyalık mahalleleri
URLA
09.00 – 15.00
İçmeler, Gülbahçe, Altıntaş, Torasan ve Özbek mahalleleri
10.00 – 15.00
Yağcılar, Zeytinler, Mordoğan, Sıra, İçmeler ve çevresi
11.00 – 14.00
Kuşçular, Camiatik ve Naipli mahalleleri
KİRAZ
09.30 – 16.30
Taşlıyatak, Doğancılar, Karabulu, Umurlu ve Tumbullar
13.00 – 17.30
Saçlı, Dokuzlar, Çatak, Yılanlı, Yeşildere ve Karabağ
14.00 – 17.00
Arkacılar Mahallesi
14.30 – 17.00
Şemsiler, Arkacılar ve Yeni mahalleleri
15.00 – 17.30
İstiklal ve Cumhuriyet mahalleleri
DİKİLİ
09.00 – 15.00
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
İsmetpaşa Mahallesi
Sardunya Sokak, Lale Sokak, Menekşe Sokak, 80. Sokak, 84. Sokak, 121. Sokak ve bağlı sokaklar
Dikili Sanayi Sitesi ve çevresi
09.00 – 15.00
Salihler Mahallesi
Gülkent bölgesi
Gaziler Caddesi, Barış Caddesi, Gençlik Caddesi, Yunus Emre Caddesi ve çok sayıda sokak
KINIK
10.00 – 13.00
Balaban Mahallesi
Taşlılar, Genler, Karayer ve Taş Köprü küme evleri
BERGAMA
10.00 – 16.00
Aşağıcuma Mahallesi
Aşağıcuma Köyü iç yolu
13.00 – 19.00
Aziziye, Ayaskent, Zağnoz, Doğancı ve Paşaköy mahalleleri
Ana cadde ve mahalle içi sokaklar
TİRE
02.00 – 04.00
Kahrat, Fatih, İbni Melek, TOKİ, Hürriyet, Atatürk, Adnan Menderes mahalleleri
Ayrıca Yusuflu, Yakacık, Peşrefli, Boynuyoğun, Çiniyeri, Karateke ve çevre köyler
02.00 – 04.00
Yeni, Cumhuriyet, Bahariye, Kurtuluş, Dumlupınar, Ertuğrul, İpekçiler ve çok sayıda merkez mahalle
Çarşı içi sokaklar, pazar yerleri ve ana arterler
02.00 – 04.00
İhsaniye, Duatepe, Mahmutlar, Kürdüllü, Küçükkömürcü, Karateke, Işıklı, Yenioba ve çevre kırsal mahalleler
02.00 – 04.00
Başköy, Elifli, Fatih, Sadıkpaşa, Zeytinova, Akçaşehir, Kaplan, Kurşak ve bağlı köyler
URLA
10.00 – 12.00
Kadıovacık, Nohutalan, Birgi, Zeytinler, Germiyan ve Barbaros mahalleleri
12.00 – 14.00
Zeytinler, Zeytineli, Uzunkuyu ve Birgi mahalleleri
09.00 – 15.00
Balıklıova, Ildır, Küçükbahçe ve Eğlenhoca
KARABAĞLAR
09.00 – 17.00
Limanreis, Kavacık ve Tırazlı mahalleleri
09.00 – 11.00
Göztepe ve Basın Sitesi mahalleleri
BORNOVA
01.00 – 01.30
Birlik, Işıklar, Karacaoğlan, Merkez ve Zafer mahalleleri
13.00 – 13.30
Zafer, Merkez, Işıklar, Karacaoğlan ve Birlik mahalleleri
09.00 – 13.00
Koşukavak, Zafer ve Birlik mahalleleri
14.00 – 18.00
Doğanlar ve Ümit mahalleleri
14.00 – 14.15
Kemalpaşa, Karacaoğlan, Egemenlik ve Yunus Emre mahalleleri
17.30 – 17.45
Egemenlik, Karacaoğlan, Kemalpaşa ve Yunus Emre mahalleleri
09.00 – 14.00
Gürpınar Mahallesi ve çevresi
13.00 – 17.00
Gürpınar Mahallesi farklı sokak grupları
KONAK
09.00 – 17.00
Umurbey Mahallesi
11.00 – 13.00
Barbaros Mahallesi
14.00 – 16.00
Göztepe Mahallesi
16.00 – 18.00
Yeşiltepe, Barbaros ve Mecidiye mahalleleri
MENEMEN
11.00 – 14.00
Tuzçullu Mahallesi
ÖDEMİŞ
09.00 – 16.00
Ocaklı, Küçükavulcuk ve Hürriyet mahalleleri
09.00 – 12.00
Kaymakçı, Emirli, Pirinççi, Mescitli, Kemenler, Bademli ve Çaylı
12.00 – 14.00
Emmioğlu ve Umurbey
09.00 – 16.00
Yolüstü, Ocaklı, Zafer, Hürriyet, Küçükavulcuk ve Büyükavulcuk
KEMALPAŞA
09.00 – 15.00
Sütçüler ve Beşpınar
10.00 – 11.00
Mehmet Akif Ersoy ve Soğukpınar
17.00 – 18.00
Mehmet Akif Ersoy ve Soğukpınar
SELÇUK
09.00 – 11.00
Belevi ve Tulum mahalleleri
BAYINDIR
10.00 – 12.00
Yenikurudere, Kamberler, Balcılar, Bayramlı, Osmanlar ve Dernekli
KARABURUN
09.00 – 15.00
Anbarseki, Mordoğan, Kösedere, İnecik, Eğlenhoca ve Saip
09.00 – 15.00
Mordoğan Mahallesi merkez sokakları
TORBALI
12.00 – 17.00
Havuzbaşı, Taşkesik, Yeni, Yedi Eylül, Şehitler, Karşıyaka, Eğerci, Çaybaşı ve Arslanlar
MENDERES
15.30 – 18.00
Tekeli Atatürk Mahallesi
12.00 – 15.00
Dereköy
09.00 – 12.00
Akçaköy ve Dereköy
KİRAZ
09.15 – 15.30
Bahçearası, Ören ve Kibar
09.30 – 16.00
Bahçearası
10.00 – 16.30
Bahçearası Fatih Küme Evleri
BAYRAKLI
09.00 – 10.30
Mansuroğlu
10.30 – 12.00
Manavkuyu ve Adalet
ALİAĞA
10.00 – 11.00
Kalabak, Hacıömerli, Çaltılıdere, Çoraklar ve Karaköy
BAYRAKLI
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.
Yamanlar Mahallesi’nde 7353/14 Sokak etkilenecektir.
Organize Nafiz Gürman Mahallesi’nde Atatürk Caddesi, Kubilay Caddesi, Şehit Orhan Bozkurt Sokağı ve çok sayıda bağlantılı sokakta kesinti uygulanacaktır.
Yamanlar Mahallesi’nde ayrıca 7355, 7354 ve 7161 sokaklarda da çalışma yapılacaktır.
KARŞIYAKA
09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır.
Cumhuriyet Mahallesi’nde 6644, 6645, 6646, 6604, 6615, 6620, 6633, 6650, 6657 ve çevredeki çok sayıda sokak kesintiden etkilenecektir.
BUCA
09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.
İnkılap Mahallesi’nde Akdoğan Caddesi ile 537, 539, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577 ve 580 sokaklar kesinti kapsamındadır.
DİKİLİ
09.00 ile 15.00 saatleri arasında Salihler Mahallesi’nde Gülkent yerleşimi, Atatürk Bulvarı, Gaziler Caddesi ve çevresindeki sokaklarda kesinti yapılacaktır.
09.00 ile 10.00 saatleri arasında Kabakum Mahallesi’nin bazı sokaklarında kısa süreli kesinti uygulanacaktır.
11.00 ile 17.00 saatleri arasında Nebiler, Bahçeli, Çukuralanı, Gökçeağıl, Kabakum, Kıratlı ve Salihler mahallelerinin büyük bölümünde kesinti yaşanacaktır.
KINIK
11.00 ile 15.00 saatleri arasında Arpaseki Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.
ALİAĞA
10.00 ile 17.00 saatleri arasında Kalabak ve Hacıömerli mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.
URLA
09.00 ile 12.00 saatleri arasında Yenice Mahallesi’nde Panorama Sokak, Kekliktepe Caddesi, İzmir Çeşme Otoyolu çevresi ve bağlantılı sokaklarda kesinti uygulanacaktır.
Kalabak Mahallesi’nde Sefaköy Caddesi ve çevresi de kesintiden etkilenecektir.
BORNOVA
09.00 ile 17.00 saatleri arasında Erzene Mahallesi’nin bazı sokaklarında kesinti yapılacaktır.
Mevlana Mahallesi’nde gün içerisinde farklı saat aralıklarında çok sayıda sokakta planlı kesintiler uygulanacaktır.
Doğanlar Mahallesi’nde Bursa İzmir Otoyolu çevresi de kesinti kapsamındadır.
KARABAĞLAR
01.00 ile 01.30 saatleri arasında Umut, Yüzbaşı Şerafettin, Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok, Limontepe, Gazi, Özgür ve Salih Omurtak mahallelerinde kısa süreli kesinti yapılacaktır.
10.00 ile 16.00 saatleri arasında Refet Bele ve Kazım Karabekir mahallelerinde kesinti uygulanacaktır.
Gün içinde farklı saatlerde aynı mahallelerin çeşitli sokaklarında ek bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.
ÖDEMİŞ
09.00 ile 16.00 saatleri arasında Üç Eylül Mahallesi’nde farklı mevkiilerde kesinti uygulanacaktır.
Emmioğlu ve Umurbey mahallelerinde gün boyunca farklı saatlerde sanayi sitesi ve merkez sokaklarında planlı kesintiler yapılacaktır.
Akıncılar Mahallesi ile bazı merkez mahallelerde de kısa süreli kesintiler yaşanacaktır.
SEFERİHİSAR
09.30 ile 17.00 saatleri arasında Tepecik, Turabiye, Orhanlı, Kavakdere, Beyler, Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır.
TİRE
10.00 ile 12.00 saatleri arasında Eğridere, Çobanköy, Yenişehir, Saruhanlı ve Osmancık mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
BERGAMA
10.00 ile 16.20 saatleri arasında Aşağıbey Mahallesi’nde farklı saatlerde planlı kesintiler gerçekleştirilecektir.
BAYINDIR
10.00 ile 15.00 saatleri arasında Alankıyı, Sarıyurt, Kızıloba, Hisarlık, Ergenli ve Dereköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.
MENDERES
09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ahmetbeyli ve Çile mahallelerinde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.
KARABURUN
09.00 ile 15.00 saatleri arasında Küçükbahçe, Parlak, Salman, Yayla, Hasseki, Sarpıncık, Tepeboz ve Merkez mahallelerinde kesinti uygulanacaktır.
09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bozköy ve çevre mahallelerde de ayrı bir çalışma yapılacaktır.
KİRAZ
09.15 ile 15.30 saatleri arasında Bahçearası Mahallesi’nde kesinti uygulanacaktır.
Gün içerisinde Cevizli, Haliller, Kaleköy, Sarıkaya, Solaklar ve çevre mahallelerde farklı saatlerde planlı kesintiler yapılacaktır.
ÇEŞME
03.00 ile 05.00 saatleri arasında Boyalık, Altınyunus, Sakarya, İsmet İnönü, Ilıca, Fahrettinpaşa ve Çakabey mahallelerinde geniş kapsamlı kesinti uygulanacaktır.
09.30 ile 14.00 saatleri arasında Ildır, Reisdere, Şifne, Yalı, Alaçatı ve Germiyan mahallelerinde planlı bakım çalışmaları yapılacaktır.
TORBALI
09.00 ile 15.00 saatleri arasında Eğerci, Yeni, Şehitler, Pamukyazı, Mustafa Kemal Atatürk, Çaybaşı ve Arslanlar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.
10.00 ile 17.00 saatleri arasında Kazım Karabekir Mahallesi’nde planlı kesinti yapılacaktır.
KEMALPAŞA
09.00 ile 12.00 saatleri arasında Bozköy, Ortaköy, Karakızlar, Saipler, Karaot, Dağkızılca, Çakırbeyli, Yeşilköy, Vişneli, Gökyaka, Dereköy ve Cumalı mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.