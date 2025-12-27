İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28-29 Aralık İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz Elektrik’in yayımladığı planlamaya göre İzmir’de üç gün boyunca bakım ve yenileme çalışmaları yürütülecek. Bu kapsamda il genelinde çok sayıda mahalle ve sokakta belirlenen saatlerde elektrik verilemeyecek.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 ARALIK

27 Aralık tarihinde İzmir’in birçok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren planlı elektrik kesintileri uygulanacak:

TİRE

10.00 – 16.00

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Adnan Menderes Mahallesi: Gökçen Yolu, Benli Tepe Küme Evleri, Patlıcan Çukuru Küme Evleri, Ömerağa Kuyusu, Alyüz Kavağı, Suluirim Küme Evleri, Kazantepe civarı, Çamurluk Küme Evleri

Boynuyoğun

09.00 – 15.00

Yeniçiftlik ve Işıklar mahalleleri

09.00 – 14.00

Adnan Menderes Mahallesi: Geçit Sokak, Harman Sokak, Necip Paşa Caddesi, Rafet Saygılı Caddesi, Şehit Selahattin Çakır Bulvarı, Adalet Caddesi, Nadir Süldür Caddesi, Faik Tokluoğlu Bulvarı, Ertuğrul Gazi Caddesi, Bursa Caddesi, Rasulzade Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve çevresi

09.00 – 12.00

Fatih, 4 Eylül, İbni Melek ve Atatürk mahalleleri genelinde çok sayıda cadde ve sokak

BAYRAKLI

09.00 – 17.00

Org. Nafiz Gürman Mahallesi genelinde çok sayıda sokak ve park içi yollar

09.00 – 17.00

Org. Nafiz Gürman Mahallesi: Atatürk Caddesi ve çevresindeki sokaklar

09.00 – 17.00

Yamanlar Mahallesi ile Org. Nafiz Gürman Mahallesi’nin bazı sokakları

09.00 – 17.00

Org. Nafiz Gürman Mahallesi: Kubilay Caddesi, Atatürk Caddesi ve bağlantılı sokaklar

ÇİĞLİ

09.00 – 15.00

Küçük Çiğli Mahallesi: Anadolu Caddesi ve çevresindeki sokaklar

BORNOVA

10.00 – 12.00

Koşukavak ve Birlik mahallelerinde belirli sokaklar

14.00 – 16.00

Koşukavak ve Birlik mahallelerinde geniş kapsamlı sokak kesintisi

09.00 – 13.00

Doğanlar ve Ümit mahallelerinde çok sayıda sokak

09.00 – 14.00

Egemenlik Mahallesi: 6133 ve 6096 numaralı sokaklar

11.00 – 15.00

Işıklar Mahallesi: Salih Omurtak Caddesi ve çevresi

13.00 – 17.00

Işıklar ve Gürpınar mahallelerinde çeşitli sokaklar

DİKİLİ

09.00 – 15.00

Salihler Mahallesi: Gülkent bölgesindeki cadde ve sokaklar

BERGAMA

10.00 – 16.00

Eğrigöl Mahallesi ve köy iç yolları

10.00 – 16.00

Terzihaliller Mahallesi: Küme evleri

10.00 – 16.00

Sarıcalar Mahallesi: Köy iç yolu

MENDERES

09.00 – 17.00

Çile ve Ahmetbeyli mahallelerinde belirli sokaklar

09.00 – 12.00

Görece Cumhuriyet Mahallesi: Ana cadde ve sokaklar

12.00 – 15.00

Görece Cumhuriyet Mahallesi genelinde geniş alan

15.30 – 18.00

Kasımpaşa ve Görece Cumhuriyet mahalleleri

BUCA

09.00 – 15.00

Zafer Mahallesi: Turgut Özal Caddesi ve çevresindeki sokaklar

NARLIDERE

09.00 – 14.00

Narlı ve Çatalkaya mahallelerinde belirli sokaklar

KINIK

10.00 – 13.00

Osmaniye Mahallesi: Keremenli Küme Evleri

ÖDEMİŞ

10.00 – 16.00

Çamyayla, Bebekler, Üzümlü, Tosunlar, Suçıktı, Ortaköy, Köseler, Karadoğan, Dereuzunyer ve Demircili mahalleleri

11.00 – 14.00

Bozdağ Mahallesi: Gündalan ve çevresi

09.00 – 11.30

Umurbey ve Emmioğlu mahalleleri

11.30 – 14.00

Umurbey ve Emmioğlu mahallelerinde ikinci etap kesinti

14.00 – 16.00

Emmioğlu Mahallesi: Sanayi Sitesi

KARABAĞLAR

09.00 – 17.00

Limanreis, Kavacık ve Tırazlı mahalleleri

KARABURUN

09.00 – 15.00

Yayla ve Kösedere mahalleleri

SEFERİHİSAR

09.30 – 17.00

Atatürk, Cumhuriyet, Kavakdere, Tepecik, Turabiye, Orhanlı ve Beyler mahalleleri

ÇEŞME

09.00 – 15.00

Boyalık Mahallesi genelinde çok sayıda sokak

09.00 – 15.00

Altınyunus ve Boyalık mahalleleri

URLA

09.00 – 15.00

İçmeler, Gülbahçe, Altıntaş, Torasan ve Özbek mahalleleri

10.00 – 15.00

Yağcılar, Zeytinler, Mordoğan, Sıra, İçmeler ve çevresi

11.00 – 14.00

Kuşçular, Camiatik ve Naipli mahalleleri

KİRAZ

09.30 – 16.30

Taşlıyatak, Doğancılar, Karabulu, Umurlu ve Tumbullar

13.00 – 17.30

Saçlı, Dokuzlar, Çatak, Yılanlı, Yeşildere ve Karabağ

14.00 – 17.00

Arkacılar Mahallesi

14.30 – 17.00

Şemsiler, Arkacılar ve Yeni mahalleleri

15.00 – 17.30

İstiklal ve Cumhuriyet mahalleleri

28 ARALIK İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

DİKİLİ

09.00 – 15.00

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

İsmetpaşa Mahallesi

Sardunya Sokak, Lale Sokak, Menekşe Sokak, 80. Sokak, 84. Sokak, 121. Sokak ve bağlı sokaklar

Dikili Sanayi Sitesi ve çevresi

09.00 – 15.00

Salihler Mahallesi

Gülkent bölgesi

Gaziler Caddesi, Barış Caddesi, Gençlik Caddesi, Yunus Emre Caddesi ve çok sayıda sokak

KINIK

10.00 – 13.00

Balaban Mahallesi

Taşlılar, Genler, Karayer ve Taş Köprü küme evleri

BERGAMA

10.00 – 16.00

Aşağıcuma Mahallesi

Aşağıcuma Köyü iç yolu

13.00 – 19.00

Aziziye, Ayaskent, Zağnoz, Doğancı ve Paşaköy mahalleleri

Ana cadde ve mahalle içi sokaklar

TİRE

02.00 – 04.00

Kahrat, Fatih, İbni Melek, TOKİ, Hürriyet, Atatürk, Adnan Menderes mahalleleri

Ayrıca Yusuflu, Yakacık, Peşrefli, Boynuyoğun, Çiniyeri, Karateke ve çevre köyler

02.00 – 04.00

Yeni, Cumhuriyet, Bahariye, Kurtuluş, Dumlupınar, Ertuğrul, İpekçiler ve çok sayıda merkez mahalle

Çarşı içi sokaklar, pazar yerleri ve ana arterler

02.00 – 04.00

İhsaniye, Duatepe, Mahmutlar, Kürdüllü, Küçükkömürcü, Karateke, Işıklı, Yenioba ve çevre kırsal mahalleler

02.00 – 04.00

Başköy, Elifli, Fatih, Sadıkpaşa, Zeytinova, Akçaşehir, Kaplan, Kurşak ve bağlı köyler

URLA

10.00 – 12.00

Kadıovacık, Nohutalan, Birgi, Zeytinler, Germiyan ve Barbaros mahalleleri

12.00 – 14.00

Zeytinler, Zeytineli, Uzunkuyu ve Birgi mahalleleri

09.00 – 15.00

Balıklıova, Ildır, Küçükbahçe ve Eğlenhoca

KARABAĞLAR

09.00 – 17.00

Limanreis, Kavacık ve Tırazlı mahalleleri

09.00 – 11.00

Göztepe ve Basın Sitesi mahalleleri

BORNOVA

01.00 – 01.30

Birlik, Işıklar, Karacaoğlan, Merkez ve Zafer mahalleleri

13.00 – 13.30

Zafer, Merkez, Işıklar, Karacaoğlan ve Birlik mahalleleri

09.00 – 13.00

Koşukavak, Zafer ve Birlik mahalleleri

14.00 – 18.00

Doğanlar ve Ümit mahalleleri

14.00 – 14.15

Kemalpaşa, Karacaoğlan, Egemenlik ve Yunus Emre mahalleleri

17.30 – 17.45

Egemenlik, Karacaoğlan, Kemalpaşa ve Yunus Emre mahalleleri

09.00 – 14.00

Gürpınar Mahallesi ve çevresi

13.00 – 17.00

Gürpınar Mahallesi farklı sokak grupları

KONAK

09.00 – 17.00

Umurbey Mahallesi

11.00 – 13.00

Barbaros Mahallesi

14.00 – 16.00

Göztepe Mahallesi

16.00 – 18.00

Yeşiltepe, Barbaros ve Mecidiye mahalleleri

MENEMEN

11.00 – 14.00

Tuzçullu Mahallesi

ÖDEMİŞ

09.00 – 16.00

Ocaklı, Küçükavulcuk ve Hürriyet mahalleleri

09.00 – 12.00

Kaymakçı, Emirli, Pirinççi, Mescitli, Kemenler, Bademli ve Çaylı

12.00 – 14.00

Emmioğlu ve Umurbey

09.00 – 16.00

Yolüstü, Ocaklı, Zafer, Hürriyet, Küçükavulcuk ve Büyükavulcuk

KEMALPAŞA

09.00 – 15.00

Sütçüler ve Beşpınar

10.00 – 11.00

Mehmet Akif Ersoy ve Soğukpınar

17.00 – 18.00

Mehmet Akif Ersoy ve Soğukpınar

SELÇUK

09.00 – 11.00

Belevi ve Tulum mahalleleri

BAYINDIR

10.00 – 12.00

Yenikurudere, Kamberler, Balcılar, Bayramlı, Osmanlar ve Dernekli

KARABURUN

09.00 – 15.00

Anbarseki, Mordoğan, Kösedere, İnecik, Eğlenhoca ve Saip

09.00 – 15.00

Mordoğan Mahallesi merkez sokakları

TORBALI

12.00 – 17.00

Havuzbaşı, Taşkesik, Yeni, Yedi Eylül, Şehitler, Karşıyaka, Eğerci, Çaybaşı ve Arslanlar

MENDERES

15.30 – 18.00

Tekeli Atatürk Mahallesi

12.00 – 15.00

Dereköy

09.00 – 12.00

Akçaköy ve Dereköy

KİRAZ

09.15 – 15.30

Bahçearası, Ören ve Kibar

09.30 – 16.00

Bahçearası

10.00 – 16.30

Bahçearası Fatih Küme Evleri

BAYRAKLI

09.00 – 10.30

Mansuroğlu

10.30 – 12.00

Manavkuyu ve Adalet

ALİAĞA

10.00 – 11.00

Kalabak, Hacıömerli, Çaltılıdere, Çoraklar ve Karaköy

29 ARALIK İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAYRAKLI

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Yamanlar Mahallesi’nde 7353/14 Sokak etkilenecektir.

Organize Nafiz Gürman Mahallesi’nde Atatürk Caddesi, Kubilay Caddesi, Şehit Orhan Bozkurt Sokağı ve çok sayıda bağlantılı sokakta kesinti uygulanacaktır.

Yamanlar Mahallesi’nde ayrıca 7355, 7354 ve 7161 sokaklarda da çalışma yapılacaktır.

KARŞIYAKA

09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi’nde 6644, 6645, 6646, 6604, 6615, 6620, 6633, 6650, 6657 ve çevredeki çok sayıda sokak kesintiden etkilenecektir.

BUCA

09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

İnkılap Mahallesi’nde Akdoğan Caddesi ile 537, 539, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577 ve 580 sokaklar kesinti kapsamındadır.

DİKİLİ

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Salihler Mahallesi’nde Gülkent yerleşimi, Atatürk Bulvarı, Gaziler Caddesi ve çevresindeki sokaklarda kesinti yapılacaktır.

09.00 ile 10.00 saatleri arasında Kabakum Mahallesi’nin bazı sokaklarında kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

11.00 ile 17.00 saatleri arasında Nebiler, Bahçeli, Çukuralanı, Gökçeağıl, Kabakum, Kıratlı ve Salihler mahallelerinin büyük bölümünde kesinti yaşanacaktır.

KINIK

11.00 ile 15.00 saatleri arasında Arpaseki Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ALİAĞA

10.00 ile 17.00 saatleri arasında Kalabak ve Hacıömerli mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.

URLA

09.00 ile 12.00 saatleri arasında Yenice Mahallesi’nde Panorama Sokak, Kekliktepe Caddesi, İzmir Çeşme Otoyolu çevresi ve bağlantılı sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Kalabak Mahallesi’nde Sefaköy Caddesi ve çevresi de kesintiden etkilenecektir.

BORNOVA

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Erzene Mahallesi’nin bazı sokaklarında kesinti yapılacaktır.

Mevlana Mahallesi’nde gün içerisinde farklı saat aralıklarında çok sayıda sokakta planlı kesintiler uygulanacaktır.

Doğanlar Mahallesi’nde Bursa İzmir Otoyolu çevresi de kesinti kapsamındadır.

KARABAĞLAR

01.00 ile 01.30 saatleri arasında Umut, Yüzbaşı Şerafettin, Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok, Limontepe, Gazi, Özgür ve Salih Omurtak mahallelerinde kısa süreli kesinti yapılacaktır.

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Refet Bele ve Kazım Karabekir mahallelerinde kesinti uygulanacaktır.

Gün içinde farklı saatlerde aynı mahallelerin çeşitli sokaklarında ek bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

ÖDEMİŞ

09.00 ile 16.00 saatleri arasında Üç Eylül Mahallesi’nde farklı mevkiilerde kesinti uygulanacaktır.

Emmioğlu ve Umurbey mahallelerinde gün boyunca farklı saatlerde sanayi sitesi ve merkez sokaklarında planlı kesintiler yapılacaktır.

Akıncılar Mahallesi ile bazı merkez mahallelerde de kısa süreli kesintiler yaşanacaktır.

SEFERİHİSAR

09.30 ile 17.00 saatleri arasında Tepecik, Turabiye, Orhanlı, Kavakdere, Beyler, Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır.

TİRE

10.00 ile 12.00 saatleri arasında Eğridere, Çobanköy, Yenişehir, Saruhanlı ve Osmancık mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BERGAMA

10.00 ile 16.20 saatleri arasında Aşağıbey Mahallesi’nde farklı saatlerde planlı kesintiler gerçekleştirilecektir.

BAYINDIR

10.00 ile 15.00 saatleri arasında Alankıyı, Sarıyurt, Kızıloba, Hisarlık, Ergenli ve Dereköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENDERES

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ahmetbeyli ve Çile mahallelerinde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARABURUN

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Küçükbahçe, Parlak, Salman, Yayla, Hasseki, Sarpıncık, Tepeboz ve Merkez mahallelerinde kesinti uygulanacaktır.

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bozköy ve çevre mahallelerde de ayrı bir çalışma yapılacaktır.

KİRAZ

09.15 ile 15.30 saatleri arasında Bahçearası Mahallesi’nde kesinti uygulanacaktır.

Gün içerisinde Cevizli, Haliller, Kaleköy, Sarıkaya, Solaklar ve çevre mahallelerde farklı saatlerde planlı kesintiler yapılacaktır.

ÇEŞME

03.00 ile 05.00 saatleri arasında Boyalık, Altınyunus, Sakarya, İsmet İnönü, Ilıca, Fahrettinpaşa ve Çakabey mahallelerinde geniş kapsamlı kesinti uygulanacaktır.

09.30 ile 14.00 saatleri arasında Ildır, Reisdere, Şifne, Yalı, Alaçatı ve Germiyan mahallelerinde planlı bakım çalışmaları yapılacaktır.

TORBALI

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Eğerci, Yeni, Şehitler, Pamukyazı, Mustafa Kemal Atatürk, Çaybaşı ve Arslanlar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.00 ile 17.00 saatleri arasında Kazım Karabekir Mahallesi’nde planlı kesinti yapılacaktır.

KEMALPAŞA

09.00 ile 12.00 saatleri arasında Bozköy, Ortaköy, Karakızlar, Saipler, Karaot, Dağkızılca, Çakırbeyli, Yeşilköy, Vişneli, Gökyaka, Dereköy ve Cumalı mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.