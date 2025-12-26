Ankara elektrik kesintisi! 27-28-29 Aralık Ankara Çankaya, Keçiören, Yenimahalle’de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Başkent Ankara’da hafta sonu ve hafta içini kapsayan geniş bir zaman diliminde elektrik kesintileri uygulanacak. Program kapsamında üç ilçede çok sayıda mahalle, cadde ve sokakta belirlenen saatlerde enerji verilemeyecek.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 27-28-29 ARALIK

Ankara’da Çankaya, Keçiören, Yenimahalle başta olmak üzere birçok noktada elektrik kesintileri yaşanacak. İlçelere göre elektrik kesintisi detayları açıklandı.

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Aralık 2025 Cumartesi Çankaya Elektrik Kesintileri:

Saat 09.30 – 17.30

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Avni Akyol, 1. Cadde, Tohumlar, Beynam Çiftliği, Beynam Konakları, Beynam Çiftlik Mevkii, Oğulbey, 136. Sokak, Atatürk Caddesi, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dağ Evleri, Kale Boğazı, Beynam, Serhat Evleri ve Bahçelievler.

Saat 10.00 – 17.30

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Hanımeli ve Necatibey.

Saat 16.30 – 18.30

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Atatürk, İlkiz, Necatibey, Cihan, 95. Sokak, Tatlar Mahallesi, 2986. Sokak ve Hanımeli.

Saat 09.30 – 13.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerleşimler: Gücükdibi, Başköy, Soğuksu, Konakyanı, Dilek, Esence, Alayüz, Merkez, Aşağı, Gökçeören, Aşağı Alaca, Yeni, Yukarı, Örtülü, Küçük Beltepe, Onbaşı, Yukarı Alaca, Konuklar, Çalca, Karaman, Pehlivanlı, Üçağıl, Yalı, Demirci, Urganlı, Kadıköy, Kolca, Beltepe, Dede, Okluca, Hoca, Kapaklı ve Tatlısu.

Saat 09.30 – 17.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Zeytindalı ve Paris.

Saat 10.00 – 12.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokak bilgisi belirtilmemiştir.

Saat 09.30 – 12.30

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Hırabaşoğlu, Ahmetadil, 499, 604/4, 568, 555. Cadde, 569, 560, 567, 558, 559, 561, 562, 554, Yukarı İmrahor Mahallesi, 565, 564, 563, 557, Orta İmrahor ve 566.

28 Aralık 2025 Pazar Çankaya Elektrik Kesintileri:

Saat 09.30 – 17.30

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Karahamzalı, Avni Akyol, Cumhuriyet Afşar, Atatürk Caddesi, Davdanlı, Abazlı, Şadırvan, Fatih Sultan Mehmet, Köseli, Boyacılar Dostlar Çiftliği, Fatih, Giz Kent Bahçeevleri, Beynam Çiftlik Mevkii, Gözde Bahçeevleri, Dostlar Çiftliği, Akçaali, Karahasanlı, Güzel Bahçe Evleri, Evciler, Beynam, Kömürcü, Tolkent, Tohumlar, Çavuşlu ve Merkez Mahallesi.

Saat 09.30 – 12.30

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde: Nene Hatun.

Saat 13.00 – 17.30

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Han, Hereke, Nene Hatun ve Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu.

Saat 13.30 – 18.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde: Nene Hatun.

29 Aralık 2025 Pazartesi Çankaya Elektrik Kesintileri:

Saat 09.30 – 12.30

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde: Reşat Nuri.

Saat 13.30 – 18.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Şehit Mahir Turan ve Reşat Nuri.

Saat 13.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Reşat Nuri ve Şair Nefi.

Saat 10.00 – 15.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Fidan, Doğa, Eceabat, Çifteler, Dumlupınar ve Çayır.

Saat 11.00 – 13.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Dumlupınar, Çağdaş, Erzurum, Geçim, Gül, Sarıkadı, Kalem, Zülüflü, Kıvrım ve Yan.

Saat 09.30 – 17.30

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Dumlupınar, İsmail Karakaya, Anadolu ve 1071 Malazgirt.

Saat 09.00 – 12.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Ankara, 104. Sokak, 79. Cadde Serkent Sitesi, Makbule Ölçen, Doktor Cevdet Kara, Umut Park Sitesi, 41 Evler Sitesi ve Yurtbeyi.

Saat 09.30 – 11.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde: Erdem.

30 Aralık 2025 Salı Çankaya Elektrik Kesintileri:

Saat 09.30 – 13.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Kuzgun, Platin ve Portakalçiçeği.

Saat 13.30 – 17.30

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde: Kuzgun.

Saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Dumlupınar, İsmail Karakaya, Anadolu ve 1071 Malazgirt.

Saat 02.00 – 10.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Büklüm, Tunus, Güfte, Bestekar ve Esat.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Aralık 2025 Cumartesi Keçiören Elektrik Kesintileri:

Saat 09.00 – 12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Çamaltı, Atış, Kumrulu

Saat 12.30 – 16.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Çamaltı, Ahmet Vefik Paşa, Lületaşı, Şehit Savaş Bıyıklı

Saat 09.15 – 17.15

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Çakmak, Saray, Meryemler, Atakdibi, Kirlimüslimhoca, Şimşirdere, Kayalı, Kirazdere, Merkez, Yeniköy, Dip, Karşıgeçe, Kapısuyu, Döngelce, Kaleköy

Saat 09.15 – 17.15

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

3. Cadde, 2. Sele, Ahmetadil, Camili, Akşemseddin, Bahçe, Lale, Papatya, Yukarı Çavundur, Şehit İbrahim Çiçek, Şehit Osman Usta, 1. Cadde, Çimen Yukarı Çavundur, 1. Çıkmaz, Şehit Mehmet Fatih Ata, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Yesevi 1, Şeyh Edebali, Turgut Reis 2, Turgut Özal, 16. Cadde, Kösrelik, Mimar Sinan, Mevlana, 14. Cadde 1, Vişne, Okçular, 1. Sele, Atatürk, Yazlıca, Orkide, Melikşah, 19. Cadde, Gölyayla, 13. Cadde, Çiğdem Yukarı Çavundur, Ertuğrul Gazi, Yukarı Çavundur Yolu, Avcıova, Fatih, Çamlık Küme, Nusratlar, Çırpılıyurt, 23. Cadde, Burak 4, 7. Cadde, Burak, 5. Cadde, 17. Cadde, Adnan Menderes, Yunus Emre, Hacılar, Susuz, Saraycık, Dağkalafat, 1. Oyumiğde, Mahmutoğlan, Alparslan, Meşeli, 15. Cadde, Çitköy, Sarıkoz, Dalyasan, 2. Oyumiğde, Direkli Mevkii, Tepe Küme, 1. Küme, Sarısu, 2. Küme

28 Aralık 2025 Pazar Keçiören Elektrik Kesintileri:

Saat 09.30 – 12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

3752. Sokak, Çorum, 2035, 2034, 2020, 2029, 2042, 2033, 2036

Saat 09.30 – 11.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

1299, Çambaşı, 1372, 602, 597, 593, 598, 601, 542, 596, 1370, 600, 1373, 1310, 579, 604, 599, 595, 591, 594, 580, 592, 340

29 Aralık 2025 Pazartesi Keçiören Elektrik Kesintileri:

Saat 09.00 – 13.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Sümbüllü, Yumak

Saat 13.30 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Sümbüllü, Şal

30 Aralık 2025 Salı Keçiören Elektrik Kesintileri:

Saat 09.30 – 11.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

550, 548, 564, Yozgat, 551

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Aralık 2025 Cumartesi Yenimahalle Elektrik Kesintileri:

Bakım Çalışması

Saat: 09.30 – 13.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

5324, 5317, 2. İnönü, 5302, 5303, 5325, 5326, Furkan, 5316, 5318, 5327, 5328, Sancak, Susuz Mahallesi, Akıncılar.

Bakım Çalışması

Saat: 09.45 – 17.45

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Alparslan, Hacı Koca, Lale, Bozkuş, 2112/1, Çırdak, Merkez, Ziya Gökalp, Kale, Sadık Efendi, Kalekapısı, Yayla Yolu, Aslanlı, Sivribey, Mezarlık, Yarağzı, Bayır, Yeşil, Kızılca, Yıldırım Beyazıt, Atatürk, Araçderesi, Eskiahır, Lüllük, Ağılözü, Cami, Bereket, Alayürek, Yeşilören, Yaka, Camii, Sumucak, Göllüce, Rıhtım, Mustafa Kemal Paşa.

Bakım Çalışması

Saat: 16.30 – 18.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Atatürk, İlkiz, Necatibey, Cihan, 95. Sokak, Tatlar Mahallesi, 2986, Hanımeli.

28 Aralık 2025 Pazar Yenimahalle Elektrik Kesintileri:

Bakım Çalışması

Saat: 09.30 – 12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

3752, Çorum, 2035, 2034, 2020, 2029, 2042, 2033, 2036.

Bakım Çalışması

Saat: 10.00 – 12.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

İvedik.

Bakım Çalışması

Saat: 14.00 – 15.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

2. İnönü, 109, 110.

29 Aralık 2025 Pazartesi Yenimahalle Elektrik Kesintileri:

Bakım Çalışması

Saat: 09.00 – 10.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler:

Genç Kardeşler Toplu İşyeri.

Bakım Çalışması

Saat: 09.00 – 15.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler:

S.S. Güneykent Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi, Memlik.

Bakım Çalışması

Saat: 10.00 – 15.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler:

Aşağı Üçpınar, Memlik.

Bakım Çalışması

Saat: 10.00 – 17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Bilgi verilmemiştir.

30 Aralık 2025 Salı Yenimahalle Elektrik Kesintileri:

Bakım Çalışması

Saat: 09.00 – 11.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

5302, 5303, Susuz Mahallesi.

Bakım Çalışması

Saat: 09.30 – 12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler:

3572. Sokak, Oyuklu Mevkii.

Bakım Çalışması

Saat: 15.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

2386.