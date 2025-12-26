Galatasaray'a transferde ters köşe: Manchester United da devrede!

Galatasaray'a Ruben Neves transferinde kötü haber geldi. An itibarıyla Manchester United, Ocak ayı takviyeleri için listenin başına Ruben Neves'i yazdı.

GALATASARAY'A TRANSFERDE TERS KÖŞE

Ruben Neves için Avrupa'daki en güçlü aday olarak gösterilen Galatasaray, Manchester United'ın devreye girmesiyle ikinci plana itildi! İlave olarak da haberde İngiliz devinin, Portekizli bir hocayla çalışıyor olması da Ruben Neves'in çok hızlı bir karar vermesini sağlayacak denildi. Son olarak da Manchester United cephesinin, transferi kış döneminde sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

RUBEN NEVES'İN SON DURUMU

Portekizli orta saha, bu sezon Al Hilal ile 21 maça çıkmış ve 6 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da yetenekli futbolcu, bir süredir Suudi Arabistan'dan ayrılmayı ve Avrupa'ya dönmeyi düşünüyordu.