Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'a transferde ters köşe: Manchester United da devrede!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ruben Neves için Manchester United da devreye girdi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano; İngiliz devinin, oyuncunun menajeriyle temas kurduğunu duyurdu.

Galatasaray'a transferde ters köşe: Manchester United da devrede!
Galatasaray'a Ruben Neves transferinde kötü haber geldi. An itibarıyla Manchester United, Ocak ayı takviyeleri için listenin başına Ruben Neves'i yazdı.

Galatasaray'a transferde ters köşe: Manchester United da devrede!

GALATASARAY'A TRANSFERDE TERS KÖŞE

Ruben Neves için Avrupa'daki en güçlü aday olarak gösterilen Galatasaray, Manchester United'ın devreye girmesiyle ikinci plana itildi! İlave olarak da haberde İngiliz devinin, Portekizli bir hocayla çalışıyor olması da Ruben Neves'in çok hızlı bir karar vermesini sağlayacak denildi. Son olarak da Manchester United cephesinin, transferi kış döneminde sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

Galatasaray'a transferde ters köşe: Manchester United da devrede!

RUBEN NEVES'İN SON DURUMU

Portekizli orta saha, bu sezon Al Hilal ile 21 maça çıkmış ve 6 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da yetenekli futbolcu, bir süredir Suudi Arabistan'dan ayrılmayı ve Avrupa'ya dönmeyi düşünüyordu.

Galatasaray'a transferde ters köşe: Manchester United da devrede!

Sıkça Sorulan Sorular

AL HILAL RUBEN NEVES İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Mavi beyazlılar, 2023 yazında Wolves ile 55 milyon Euroya anlaşmış ve Portekizli yıldız ile de 2026 Haziran'ına kadar sözleşme imzalamıştı.
