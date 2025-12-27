Şamil Tayyar'dan Ahmet Hakan'ın Sadettin Saran eleştirisine cevap: Sicili bozuk biri

Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Fenerbahçe Kulübü Sadettin Saran'la ilgili yorumlar halen sıcaklığını koruyor.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Saran hakkında TGRT Haber'in Medya Kritik programında "Yüzde yüz tutuklanacak. Onun da Ela Rümeysa gibi itirafçı olması gerekir." yorumunda bulunan Şamil Tayyar'ı isim vermeden "Acayip sallıyorlar." sözleriyle eleştirdi.

"DÜN HÜKÜMETE SÖVÜYORDU"

Tayyar, TGRT Haber'de Hakan'ın eleştirisine cevap verdi. "Ahmet Hakan sicili bozuk, itibarlı birisi değil." diyen Tayyar "Dün hükümete sövüyordu bugün övgüler diziyor, yarın ne yapacağını kestirmek zor. Eğer bir sallamadan söz ediyorsak kendisi listenin başında gelir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"BİZİM REFERANSIMIZ SAVCILIĞIN GÖZALTI İŞLEMİ"

Yaptığı "Yüzde yüz tutuklanacak." yorumuyla ilgili de açıklamada bulunan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Biz buradan çok açık ve net bir şey söyledik. Bizim referansımız savcılığın gözaltı işlemi. Dedi ki 'Sen uyuşturucu kullanıyorsun, uyuşturucu temin ediyorsun ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırıyorsun. Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesine göre bu suçun yaptırımı en az 10 yıldan başlıyor. Dolayısıyla bu bir tutuklama sebebi.

"SADECE UYUŞTURUCU KULLANMAKLA SUÇLANDI"

İkincisi, eski bir başsavcı beni aradı ve 'Biz gözaltı işlemi yapıp bıraktıktan sonra ikinci kez gözaltı işlemi yapıyorsak bu tutuklama için yapılır.' dedi. Bütün hukukçular aynı kanaatte. Ancak neyi gördük biz? Sadettin Saran'ın mahkemeye sevkinde tutuklama talep edilmedi ama suç vasfının değiştirildiğini gördük. Yani sadece uyuşturucu kullanmakla suçlandı.

"BAŞSAVCININ SUÇ VASFINI DEĞİŞTİRMESİNİ SORMAK LAZIM"

Biz burada o yorumu yaparken önümüzde sadece uyuşturucu kullandığına ilişkin bir ibare olsaydı o zaman yorumumuz değişirdi. Çünkü 190. maddeden hüküm kurdu başsavcı, suç vasfını değiştirdi. Burada bunu sormak lazım. Bu suç vasfı bir gecede nasıl değişti, niye değişti? Biz bunu bilmiyoruz. O nedenle buradaki yapılan değerlendirmeleri çok haksız buluyorum."