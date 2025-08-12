Ev kiraları ne zaman ucuzlayacak? Uzman isim tarih verdi

YÜZDE 15-20 ARTIŞ VAR

Özellikle öğrenci trafiği yüksek olan ilçe merkezlerinde, mayıs ayından bu yana hem sahadan alınan hem de ilan portallarına yansıyan verilere göre, kira bedellerinde yüzde 15 ila 20 arasında artış yaşandığı görülüyor.

Bu artışlar yalnızca geçmişe dönük değil, güncel ilan fiyatlarına da net şekilde yansımış durumda. Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul genelinde ortalama aylık kira bedelleri ilçe bazında 18.500 TL ile 46.500 TL arasında değişiyor.

